Congo-Kinshasa: Une maison s'effondre dans un ravin après de fortes pluies à Kananga

27 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une maison s'est effondrée dans un ravin situé au croisement des avenues Kakenge et Kabue, dans la commune de Ndesha, à Kananga, dans le Kasaï-Central, lors de la nuit de mercredi à jeudi 25 décembre.

Selon des témoins, l'incident a été provoqué par de fortes pluies qui s'abattaient sur la ville. De nombreux biens ont été perdu dans le ravin, mais il n'y a pas eu de victimes. La population vivant aux abords du ravin demande une intervention urgente des autorités locales.

L'accident s'est produit vers 2 heures du matin. Les enfants se trouvaient seuls à la maison, leurs parents étant en voyage. Grâce à l'intervention rapide des voisins, les enfants ont été sauvés indemnes au moment de l'effondrement. Cependant, des biens de grande valeur ont été détruits.

Sabine Meta, habitant du quartier et voisine de la maison effondrée, raconte :

« Nous étions déjà endormis lorsque nous avons entendu des jeunes garçons qui criaient sur la route. Comme personne n'a ouvert, ils sont descendus dans notre parcelle et ont frappé à la porte de la maison qui s'effondrait. Nous sommes sortis et avons récupéré les enfants. Je les ai amenés chez moi pour qu'ils dorment. »

Elle ajoute que les maisons du secteur sont encerclées par trois têtes d'érosion, qui ont déjà englouti une vingtaine d'habitations.

Il y a quelques mois, l'entreprise Safrimex avait commencé des travaux sur ces ravins pour freiner leur progression, mais ils restent inachevés à ce jour.

La population riveraine appelle les autorités à reprendre les travaux de lutte antiérosive afin de préserver leurs parcelles et protéger les familles.

