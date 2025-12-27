Afrique: RDC-Sénégal - Un match aux allures d'une finale et au goût de la revanche (Analyse)

Le match entre la RD Congo et le Sénégal, prévu ce samedi pour la deuxième journée de la Can Maroc 2025, est analysé comme un affrontement au goût de revanche et une véritable finale virtuelle pour le groupe D. Les deux sélections, qui se connaissent bien, savent que la victoire est déterminante pour leur qualification en phase suivante.

Avec les deux équipes ayant déjà remporté leur premier match, ce duel revêt une importance stratégique : la formation qui s'imposera se donnera davantage de chances de passer au tour suivant, soit en huitième de finale.

Les Sénégalais retrouvent les Congolais qu'ils avaient battus il y a un peu plus de trois mois à Kinshasa, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, ce qui avait privé le pays d'une qualification directe. Cette défaite reste gravée dans les mémoires des supporters congolais, symbole d'un revers qui peut, selon des analyses, influencer le contexte du match retour.

Du côté des Léopards, les joueurs sont conscients de l'enjeu. Samuel Moutoussamy, en conférence de presse d'avant-match, a déclaré: « On est concentrés, on a envie de se qualifier pour la phase suivante. Le chemin le plus rapide, c'est de gagner tous les matches de poule; on est focalisés sur cette ambition. Ce match contre le Sénégal a une saveur particulière car c'est l'une des plus grandes équipes d'Afrique. Nous avons envie de montrer que nous pouvons les mettre en difficulté et les battre. »

Du côté sénégalais, Le Soleil et d'autres sources appellent à la prudence face à l'équipe congolaise, estimant qu'elle monte en puissance. Idrissa Gana Gueye et le sélectionneur Baylon Kabongolo invitent à la patience, à la cohérence et à la confiance collective, soulignant que le défi est sérieux. En conclusion, Kabongolo résume l'esprit de ce duel : « Bonne chance aux deux équipes, mais victoire à la RDC » selon certaines analyses, tandis que d'autres préfèrent souligner l'importance d'un match équilibré et compétitif.