Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et la RDC se neutralisent

Le Sénégal concède le nul (1-1) face à la RDC mais reste leader du groupe D à l’issue de cette deuxième journée de la CAN.

Le match s’est ouvert sur une rencontre globalement dominée par le Sénégal. Dès l’entame, les Lions de la Teranga ont imposé leur rythme, s’illustrant par une nette supériorité dans la possession et la circulation du ballon.

Dès les premiers instants, Ismaïla Sarr fait vibrer les supporters en tentant sa chance, mais sa finition manque de précision. Quelques minutes plus tard, Nicolas Jackson se procure une occasion à la suite d’une belle combinaison offensive, sans réussite. À la 37e minute, Sadio Mané se charge d’un coup franc bien exécuté, sans parvenir à tromper la vigilance de la défense congolaise. La première période se conclut timidement.

Une deuxième période sous les feux

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au retour des vestiaires, la physionomie du match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo évolue. Toujours dominateurs dans le jeu, les Lions de la Teranga se heurtent cette fois à une plus grande efficacité congolaise. À la 63e minute, contre le cours du jeu, Cédric Bakambu ouvre le score pour la RDC (1-0), profitant d’une opportunité bien exploitée. Un coup dur pour les Lions, jusque-là maîtres des débats mais toujours en quête de réalisme offensif.

La réaction sénégalaise ne se fait pas attendre. Pape Thiaw procède à des ajustements, avec notamment l'entrée en jeu d’Ibrahima Mbaye, qui apporte immédiatement de la percussion sur son côté. Sur une excellente sortie de balle, Mbaye se projette et adresse une passe décisive à Sadio Mané, qui égalise à la 69e minute et relance complètement la rencontre.

Poussés par l’envie de prendre l’avantage, les Lions accentuent la pression dans le dernier quart d’heure. À la 83e minute, un coup franc bien placé offre une occasion idéale de prendre le lead, mais la défense congolaise parvient à se dégager.

Malgré plusieurs situations favorables, le Sénégal ne parvient pas à inscrire ce deuxième but qui aurait récompensé sa domination globale. Le sentiment d’un match à portée de main persiste au coup de sifflet final. Un nul frustrant mais une position toujours favorable.

Élu Homme du match, Sadio Mané n’a pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre : « On aurait pu gagner ce match, mais on a raté beaucoup d’occasions. » Une déclaration lucide, à l’image d’une prestation sénégalaise solide dans le jeu mais perfectible dans la finition.