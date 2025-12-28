Sénégal: Grande Nuit de la Littérature Sénégalaise - une vitrine annuelle de l'excellence littéraire

La littérature sénégalaise sera à l'honneur le samedi 26 décembre à l'occasion de la Grande Nuit de la Littérature Sénégalaise, organisée sous forme de soirée de gala par le Cénacle des Jeunes Écrivains du Sénégal (CJES). Placée sous le signe de l'excellence et du rayonnement de la plume nationale, cette rencontre s'annonce comme le point d'orgue de l'agenda culturel de fin d'année, réunissant écrivains, éditeurs, critiques, autorités étatiques et grandes figures des arts et de la culture.

Véritable espace de communion littéraire, la Grande Nuit se veut à la fois fédératrice, célébrative et distinctive. Selon Saliou Diop Cissé, président du CJES, « cette activité constitue une occasion pour tous les acteurs de la sphère littéraire de se rassembler. Elle privilégie l'excellence et le prestige que les acteurs de la chaîne du livre méritent ». L'événement vient surtout consacrer le Prix Sénat national du livre, lancé en 2021, qui récompense chaque année les meilleures oeuvres sénégalaises, notamment dans les catégories roman, poésie et nouvelle.

Pour l'édition en cours, 36 ouvrages ont été soumis à l'appréciation d'un jury composé majoritairement d'universitaires, garantissant rigueur et crédibilité dans le processus de sélection. « Nos jurys, par leur expertise, sont capables d'évaluer la qualité littéraire et émotionnelle des oeuvres, au-delà de toute influence », a souligné Saliou Diop Cissé, insistant sur la transparence et le sérieux du prix, devenu aujourd'hui l'un des plus convoités du paysage littéraire national.

La soirée sera également marquée par l'intervention de Mme Fatime Raymond Habré, marraine de cette édition, qui a livré un vibrant plaidoyer pour la littérature comme levier de mémoire, de souveraineté et d'éveil des consciences. Autrice, éditrice et fondatrice du Carré Culturel, elle a appelé à une solidarité accrue en faveur des jeunes écrivains et à un engagement collectif pour la promotion du livre et de la lecture au Sénégal et en Afrique.

Prenant la parole, Dr Abdoulaye Diallo, directeur de L'Harmattan Sénégal, a salué le travail du CJES, qu'il considère comme essentiel pour la valorisation de la création littéraire et la souveraineté éditoriale. Il a plaidé pour une implication plus forte des éditeurs, libraires et imprimeurs dans le soutien à de telles initiatives.