Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 28 décembre 2025

revue de presse

CAN 2025 - Le Sénégal et la RDC se neutralisent

Le Sénégal concède le nul (1-1) face à la RDC mais reste leader du groupe D à l’issue de cette deuxième journée de la CAN.

Le match s’est ouvert sur une rencontre globalement dominée par le Sénégal. Dès l’entame, les Lions de la Teranga ont imposé leur rythme, s’illustrant par une nette supériorité dans la possession et la circulation du ballon.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dès les premiers instants, Ismaïla Sarr fait vibrer les supporters en tentant sa chance, mais sa finition manque de précision. Quelques minutes plus tard, Nicolas Jackson se procure une occasion à la suite d’une belle combinaison offensive, sans réussite. À la 37e minute, Sadio Mané se charge d’un coup franc bien exécuté, sans parvenir à tromper la vigilance de la défense congolaise. La première période se conclut timidement. [Source allAfrica]

Élections législatives en Côte d'Ivoire : Dans l'attente des résultats

Les élections législatives en Côte d'Ivoire ont eu lieu le samedi 27 décembre 2025.

Selon la Commission électorale indépendante du pays, les résultats devraient être annoncés entre le 28 décembre et le 30 décembre 2025. Tout litige électoral devrait être résolu avant le 5 janvier 2026, avant que la nouvelle Assemblée nationale ne se réunisse.

Les députés de l'Assemblée nationale sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. [Source Africanews]

Niger : Un projet d’ordonnance sur la mobilisation générale adopté

Le Conseil des ministres nigérien a adopté vendredi un projet d’ordonnance relative à la mobilisation générale pour la défense de la Patrie, qui fixe les modalités d’organisation et les obligations des citoyens en cas de réquisition.

Réuni sous la présidence du général Abdourahamane Tiani, président de la refondation, le Conseil des ministres a examiné ce projet de texte qui détermine les rôles et responsabilités des différentes composantes de la nation dans l’organisation, la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation générale. [Source Apanews]

RDC-USA : Controverse explosive autour des accords de Washington entre gouvernement et Église catholique

Les accords stratégiques RDC-États-Unis, signés sous l’ère Trump, divisent profondément la société congolaise. Mgr Fulgence Muteba dénonce un « bradage » des ressources critiques, tandis que le gouvernement riposte en accusant l’Église de désinformation. Une fracture révélatrice sur la souveraineté et le développement national.

Par-delà la signature solennelle des accords de Washington, une fracture profonde traverse la société congolaise.

Le partenariat stratégique conclu entre la RDC et les États-Unis, présenté par le gouvernement comme un levier majeur de transformation économique et de sécurisation des minerais critiques, est devenu en quelques jours le centre d’une violente controverse opposant l’exécutif à l’Église catholique, à travers son organe le plus influent : la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). [Source Afrik.com]

Un rapport du Pentagone pointe l’empreinte militaire croissante de la Chine en Afrique

Le département américain de la Défense a publié, le 23 décembre, son rapport annuel sur les capacités militaires de la Chine, un document très attendu, alors que la politique de Donald Trump vis-à-vis de Pékin reste incertaine.

Les États-Unis y pointent une présence chinoise en Afrique mêlant coopération sécuritaire, ventes d’armes et déploiement de capacités militaires. Washington évoque une stratégie visant à protéger les intérêts chinois et à renforcer l’influence de Pékin sur le continent. [Source RFI]

Le PCT appelle Denis Sassou-Nguesso à se représenter

Le Parti congolais du travail, formation au pouvoir, a ouvert samedi son congrès à Brazzaville devant près de 3 000 participants. La rencontre s’est tenue en présence des partis alliés, mais aussi de représentants de l’opposition, donnant à l’événement une forte portée politique à un peu plus d’un an de l’élection présidentielle.

À cette occasion, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a appelé publiquement le président Denis Sassou-Nguesso à se porter candidat pour un nouveau mandat. Selon lui, le chef de l’État incarne l’expérience et la stabilité dans un paysage politique congolais qu’il juge encore fragile. « Il est le plus expérimenté de la classe politique congolaise », a-t-il déclaré, soulignant également son rôle de « garant de la paix », qu’il affirme voir le président construire « chaque jour ». [Source Actucameroun.info]

L’Union africaine s’oppose à toute reconnaissance du Somaliland

L’Union africaine (UA) a affirmé vendredi, dans un communiqué, qu’elle ne reconnaît en aucun cas le Somaliland, en réaction à la déclaration d’Israël indiquant considérer cette région autoproclamée de la Somalie comme un État indépendant.

L’organisation précise que le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf, a exprimé sa vive préoccupation face aux récents développements liés au Somaliland. En effet, il a réitéré son rejet catégorique de toute initiative ou démarche visant à accorder une reconnaissance au Somaliland en tant qu’entité souveraine, rappelant que ce territoire fait pleinement partie de la République fédérale de Somalie. [Source Beninwebtv]

CEMAC : La BEAC prévoit des réserves de change de 6 566 milliards de FCFA en 2026

La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a récemment publié ses prévisions économiques, indiquant une projection des réserves de change atteignant 6 566 milliards de FCFA d’ici 2026. Cette anticipation survient à un moment où la région fait face à une baisse significative des réserves, estimées à 6 377 milliards de FCFA (environ 11,45 milliards de dollars) en 2025, contre 7 295 milliards en 2024.

Malgré cette diminution, la BEAC est optimiste quant à une reprise progressive des avoirs extérieurs. La projection pour 2027 est de 6 983 milliards FCFA, et pour 2028, les réserves devraient dépasser la barre des 7 000 milliards FCFA, équivalent à 12,5 milliards de dollars. Cette trajectoire favorable permettra à la zone CEMAC de couvrir plus de quatre mois d’importations, bien que ce chiffre soit légèrement en baisse par rapport à 4,25 mois à la fin de 2025. [Source GabonMediaTime]

Elections en RCA : Un référendum pour Touadéra ?

La RCA vote le 28 décembre lors d'une quadruple élection rare. Le président sortant défend les progrès réalisés en matière de sécurité, tandis que l'opposition accuse son gouvernement d'échec économique.

La République centrafricaine se dirige vers une quadruple élection à enjeux élevés le 28 décembre 2025. Le scrutin se déroule non seulement dans un contexte de reprise économique fragile, mais aussi dans un paysage géopolitique de plus en plus complexe.

Les électeurs choisiront en une seule journée un président, des députés nationaux, des dirigeants régionaux et des conseils municipaux. Il s'agit là d'un défi logistique et politique pour un pays longtemps marqué par les conflits et les interventions extérieures. [Source Deutsche Welle]

L’armée tchadienne qualifie d’« agression injustifiée » une attaque de paramilitaires soudanais

L’état-major des armées tchadiennes a dénoncé samedi 27 décembre, dans un communiqué, une attaque menée la veille par des paramilitaires soudanais contre une localité frontalière, qui a causé la mort de deux soldats tchadiens et en a blessé un troisième, qualifiant cet acte d’« agression injustifiée » contre le Tchad.

Un drone des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l’armée soudanaise depuis avril 2023, a bombardé la localité d’Al-Tina. « Depuis le déclenchement de cette guerre soudanaise, c’est la première fois que l’armée tchadienne est touchée par la perte de deux soldats », a indiqué un haut officier de l’armée sous le couvert de l’anonymat. [Source Jeune Afrique]