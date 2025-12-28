Afrique: Sénégal-RDC (1-1) - Les Léopards tiennent tête aux Lions, la qualification repoussée à la dernière journée

Le choc tant attendu du groupe D de la CAN 2025 n'a pas livré de vainqueur. Samedi 27 décembre 2025, au Grand Stade de Tanger, le Sénégal et la République démocratique du Congo se sont neutralisés (1-1) au terme d'une rencontre intense, rythmée et riche en enseignements. Un résultat qui maintient le suspense entier dans une poule particulièrement serrée, où tout se jouera lors de la dernière journée.

Dès le coup d'envoi, les Lions de la Téranga ont assumé leur statut de favoris. Portés par une forte possession de balle (64 %) et une circulation fluide, les hommes de Pape Thiaw ont rapidement installé leur domination territoriale. Sadio Mané, très actif sur son aile gauche, et Nicolas Jackson, en pointe, ont multiplié les appels et les situations dangereuses. Mais la défense congolaise, bien organisée autour de Mbemba et Tuanzebe, a longtemps résisté.

Les occasions sénégalaises se sont succédées en première période. Jackson frôle l'ouverture du score à la 23e minute, avant qu'Ismaïla Sarr ne manque une énorme opportunité sur coup franc à la 26e. En face, les Léopards se montrent prudents mais dangereux en contre. À la 15e minute, Wan-Bissaka croit ouvrir le score, mais le but est logiquement annulé pour une position de hors-jeu préalable de Mukau.

Malgré leur nette domination, les Sénégalais rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge, avec le sentiment d'avoir laissé passer leur chance. Un scénario qui va se confirmer dès la reprise, face à une équipe congolaise totalement métamorphosée.

Plus agressive et plus audacieuse, la RDC hausse le rythme et met la défense sénégalaise sous pression. À la 48e minute, Kalidou Koulibaly doit s'employer pour sauver les siens d'un tacle décisif devant Elia. Quelques minutes plus tard, Edouard Mendy réalise une parade spectaculaire sur une frappe de Sadiki.

La récompense congolaise intervient à la 61e minute. Profitant d'une erreur de main de Mendy sur une tentative de Bongonda, Cédric Bakambu, opportuniste, conclut dans le but vide et fait exploser le banc des Léopards (0-1). Un coup dur pour le Sénégal, bousculé et dominé durant ce temps fort adverse.

Mais les Lions de la Téranga ont du caractère. Pape Thiaw réagit immédiatement en lançant le jeune ailier parisien Ibrahima Mbaye. Un choix payant. À la 69e minute, Mbaye provoque sur son côté droit, profite d'une mauvaise intervention de Masuaku et centre. Mpasi repousse dans l'axe, mais Sadio Mané, en renard des surfaces, égalise d'une frappe sèche (1-1).

La fin de match est intense, hachée par les changements et marquée par une pluie battante. Le Sénégal pousse pour arracher la victoire, tandis que la RDC tente de surprendre en contre. Mpasi se montre décisif sur corner, tandis que Balikwisha manque une dernière opportunité dans le temps additionnel. Finalement, aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence.

Ce match nul logique maintient le statu quo en tête du groupe D. Avec quatre points chacun, Sénégal et RDC restent en course pour la qualification, mais devront impérativement conclure lors de la dernière journée. Dans une poule aussi disputée, la moindre erreur pourrait être fatale.

Les Lions de la Téranga ont confirmé leur statut, mais ont aussi montré certaines fragilités. Les Léopards, eux, ont prouvé qu'ils avaient les armes pour rivaliser avec les meilleures sélections du continent. Une chose est sûre : le dénouement s'annonce électrique.