Afrique: CAN 2025 - Groupe D - Le Bénin s'offre le Botswana sur le fil et relance son rêve de qualification

Dos au mur après une entrée en lice manquée, le Bénin a su répondre présent. Opposés au Botswana ce samedi 27 décembre 2025, au Stade olympique de Rabat, en ouverture de la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025, les Écureuils se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), signant ainsi la première victoire de leur histoire à la Coupe d'Afrique des Nations et conservant intactes leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Dans ce duel entre deux équipes battues lors de la première journée, l'enjeu était clair : gagner ou quasiment dire adieu à la compétition. Dès l'entame, les hommes de Gernot Rohr affichent leurs intentions. Maîtrise du ballon, pressing haut et volonté de poser le jeu, le Bénin domine les premières minutes. Steve Mounié et Tosin mettent la pression sur la défense botswanaise, même si un premier but est refusé pour hors-jeu dès la 4e minute.

La rencontre est engagée, souvent hachée par de nombreuses fautes, dans un climat tendu. À la 28e minute, la domination béninoise est enfin récompensée. Sur une passe de Steve Mounié, Yohan Roche voit sa frappe contrée tromper le gardien Phoko. Le Bénin ouvre le score et prend un avantage précieux (1-0).

Touché à l'arcade et contraint de quitter momentanément la pelouse, Roche incarne l'abnégation des Écureuils, qui regagnent les vestiaires avec cet avantage à la pause. Le Botswana, de son côté, n'abdique pas et se montre dangereux, notamment sur un coup franc de Johnson qui vient s'écraser sur la barre transversale peu avant la mi-temps.

En seconde période, les Zèbres jettent toutes leurs forces dans la bataille. Malgré plusieurs changements offensifs et une montée en intensité, ils peinent à se montrer réellement efficaces, ne cadrant qu'un seul tir dans toute la rencontre. Le Bénin, lui, se procure plusieurs occasions de faire le break, notamment par Steve Mounié et Dodo Dokou, sans parvenir à se mettre définitivement à l'abri.

Les dernières minutes sont irrespirables. Sous la pluie et dans une atmosphère électrique, les fautes se multiplient et la tension atteint son paroxysme. À la 90e+2, Dokou manque l'occasion du KO, mais les Écureuils tiennent bon jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à ce succès, le Bénin compte désormais trois points et reste pleinement en course dans un groupe D dominé par le Sénégal et la RD Congo. En revanche, le Botswana, toujours sans point, voit ses espoirs de qualification s'amenuiser fortement.

Solide, courageux et combatif, le Bénin a prouvé qu'il avait du caractère. Une victoire fondatrice qui permet aux Écureuils de continuer à croire à un printemps africain au Maroc.