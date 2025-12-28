Cote d'Ivoire: Fratrie des objectifs républicains/Amara Sangaré, président exécutif - 'Placer l'intérêt de la République au-dessus des intérêts partisans'

26 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
interview Par JAURÈS DROHGBA

À l'issue de son assemblée générale constitutive et élective, tenue le 21 décembre 2025 à Anyama, la Fratrie des objectifs républicains (For) s'est dotée d'une direction exécutive dirigée par Amara Sangaré. Il revient sur les fondements idéologiques de la For et ses premières orientations.

Vous venez d'être élu par acclamation à la tête de la For. Comment analysez-vous cette confiance exprimée par les membres du mouvement ?

Cette confiance est avant tout le résultat d'un cheminement collectif. Elle s'inscrit dans un engagement partagé autour de valeurs communes, notamment l'attention portée à la dimension humaine de l'action politique. Elle traduit également un esprit d'union, de discipline et de responsabilité, ainsi qu'une volonté commune d'agir avec transparence, humilité et cohérence dans les décisions prises au nom du mouvement.

La For est née à l'issue d'un long processus de réflexion. Quels sont les principes majeurs qui fondent désormais son identité politique ?

Les textes adoptés reposent sur une conviction centrale : placer l'intérêt de la République au-dessus des intérêts partisans. Ils mettent l'accent sur le sens du devoir, la conscience nationale, la fraternité, la solidarité entre les citoyens, la cohésion sociale et le respect des valeurs républicaines. Ces principes constituent le socle sur lequel le mouvement entend inscrire son action politique.

Vous évoquez une « politique à visage humain ». En quoi cette approche se distingue-t-elle des pratiques politiques existantes en Côte d'Ivoire ?

Une politique exclusivement orientée vers la conquête du pouvoir, sans prise en compte des attentes réelles des populations, finit par créer une rupture de confiance. La For entend privilégier une démarche axée sur la proximité, l'écoute et la transparence, en développant des actions adaptées aux besoins des populations. Cette approche vise également l'inclusion sociale, dans le respect de la diversité et du droit à la différence.

Quelles sont les priorités stratégiques du mouvement à court et moyen termes, notamment en matière d'organisation et de mobilisation ?

La priorité immédiate est de rendre pleinement opérationnels les organes du mouvement. Il s'agira de structurer une action politique responsable, en phase avec les réalités du terrain, capable de relayer les préoccupations des populations et de proposer des solutions concrètes dans le débat public.

Quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens ivoiriens qui découvrent la For et s'interrogent sur son rôle dans la vie démocratique nationale ?

La For se veut un cadre de réflexion et d'action ouvert à tous les Ivoiriens, sans distinction. Elle invite les citoyens qui placent la République et l'intérêt général au coeur de leurs préoccupations à s'engager dans une dynamique collective fondée sur le dialogue, la cohésion nationale et la participation citoyenne au développement du pays.

