Cote d'Ivoire: Toumodi/Assinzé - Le pasteur N'Guessan Brou Grégoire offre un Noël magique à 800 enfants

Le village d'Assinzé, dans le département de Toumodi, a connu une ambiance particulière, le 20 décembre 2025. Le pasteur N'Guessan Brou Grégoire, président fondateur des églises Mission Christ pour la victoire (Mcv), a organisé la fête de Noël dénommée « L'Arbre de Vie d'Assinzé ».

Tenue dans l'enceinte du groupe scolaire d'Assinzé, cette fête magique a réuni 800 enfants des villages du département de Toumodi ainsi que ceux de la Mission Christ pour la victoire, venus d'Abidjan. Les enfants se sont retrouvés dans un parc d'attractions géant où ils ont pris part à de nombreux jeux. Des animations variées et de nombreux cadeaux leur ont également été offerts.

Pour le président du comité d'organisation, Kra Sylvain, cette célébration n'est pas un simple événement festif, mais un acte d'amour, d'humanisme et de responsabilité envers la communauté. Il a, par ailleurs, exprimé sa fierté et adressé ses remerciements au pasteur N'Guessan Brou Grégoire, un homme au grand coeur qui transforme ses convictions en actions de développement.

Initiateur de cette fête qui restera à jamais gravée dans les mémoires, le pasteur N'Guessan Brou Grégoire a levé le voile sur son importance et ses enjeux. « Si nous sommes réunis aujourd'hui autour de "L'Arbre de Vie d'Assinzé", c'est pour célébrer la vie, l'espérance, le renouveau, le partage et l'amour », a-t-il expliqué.

Avant de préciser : « L'acte que nous posons aujourd'hui vient d'une conviction simple, mais profonde : un enfant qui sourit aujourd'hui devient un adulte équilibré demain. Un enfant qui se sent aimé aujourd'hui devient un leader responsable demain. Nos enfants sont notre avenir commun. Ils sont la promesse d'un Assinzé plus fort, plus instruit, plus uni et plus développé. »

Pour lui, il s'agit d'un moment pour les faire rêver, jouer, rire et surtout croire que tout est possible avec Dieu. Concernant les cadeaux, l'homme de Dieu a expliqué qu'ils ont été offerts « avec amour, pour rappeler à chaque enfant une chose essentielle : tu comptes, tu as de la valeur et ton avenir est important ».

Poursuivant, le pasteur N'Guessan Brou Grégoire a lancé un appel à l'unité et à la responsabilité collective pour le développement du village, qui repose sur tous : autorités, cadres, parents, jeunes et enfants. « Chacun de nous a quelque chose à apporter, selon ses moyens, ses compétences et surtout son coeur », a-t-il insisté.