Cote d'Ivoire: Protection de l'environnement et santé communautaire - L'Ong 'Gôlô Yô Nou Village' intensifie ses actions à Adjaméné et Grand-Béréby

27 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Fort de son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la santé communautaire, l'Ong "Gôlô Yô Nou Village" a organisé le 17 décembre 2025, des activités dans les localités d'Adjaméné et de Grand-Béréby.

En plus de son traditionnel planting d'arbres dans les établissements scolaires de la région, l'Ong a mené une action dans le cadre de la lutte contre les Maladies tropicales négligées (Mtn).

À Grand Béréby, ce sont les Écoles primaires publiques (Epp) 2 et 4 qui, pour la première fois, ont bénéficié d'une énième séance de planting d'arbres organisée par l'Ong. Sur place, 70 plants de tecks ont été mis en terre. Ainsi, l'initiative vise à améliorer le cadre scolaire pour de meilleures conditions d'apprentissage faites d'ombrages, tout en sensibilisant les élèves à l'écocitoyenneté. Selon la responsable de l'Ong, Boa Dorette épouse Aka, le planting d'arbres contribue non seulement à la lutte contre la déforestation et le changement climatique, mais aussi à l'éducation écologique des plus jeunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette activité bénéficie de la collaboration active des directions régionales de l'Environnement, l'Éducation nationale, du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), ainsi que de celle de la Fondation Atlantic group, l'Alliance française et du Comité de gestion des établissement scolaires (Coges) local.

Par ailleurs, elle a entrepris le même jour, une sensibilisation à la prévention des Maladies tropicales négligées (Mtn), dans le village d'Adjaméné. Notamment les affections liées à l'hygiène et à l'environnement, entre autres, la gale et l'ulcère de buruli.

L'initiative jouit du concours d'une équipe médicale conduite par Dr Aka Abadjinan, spécialiste option dermatovénérologie et chef de service du pavillon des Maladies tropicales négligées (Mtn), à manifestation cutanée de l'hôpital général de San Pedro. Objectif : outiller le personnel enseignant à la détection précoce desdites pathologies, en vue d'une prise en charge efficiente des élèves qui en sont atteints.

Le sous-préfet de Grand-Béréby, Siéni Marie-laure Epouse Tia, qui a également pris part à l'activité, a saisi l'occasion pour exhorter les parents à l'établissement rapide des extraits d'acte de naissance de leurs progénitures.

Autre moment fort de cette excursion, la remise de kits de médicaments de première nécessité à 16 établissements scolaires, par Dr Gosso Franck, pharmacien et fils du Département.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.