Fort de son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la santé communautaire, l'Ong "Gôlô Yô Nou Village" a organisé le 17 décembre 2025, des activités dans les localités d'Adjaméné et de Grand-Béréby.

En plus de son traditionnel planting d'arbres dans les établissements scolaires de la région, l'Ong a mené une action dans le cadre de la lutte contre les Maladies tropicales négligées (Mtn).

À Grand Béréby, ce sont les Écoles primaires publiques (Epp) 2 et 4 qui, pour la première fois, ont bénéficié d'une énième séance de planting d'arbres organisée par l'Ong. Sur place, 70 plants de tecks ont été mis en terre. Ainsi, l'initiative vise à améliorer le cadre scolaire pour de meilleures conditions d'apprentissage faites d'ombrages, tout en sensibilisant les élèves à l'écocitoyenneté. Selon la responsable de l'Ong, Boa Dorette épouse Aka, le planting d'arbres contribue non seulement à la lutte contre la déforestation et le changement climatique, mais aussi à l'éducation écologique des plus jeunes.

Cette activité bénéficie de la collaboration active des directions régionales de l'Environnement, l'Éducation nationale, du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), ainsi que de celle de la Fondation Atlantic group, l'Alliance française et du Comité de gestion des établissement scolaires (Coges) local.

Par ailleurs, elle a entrepris le même jour, une sensibilisation à la prévention des Maladies tropicales négligées (Mtn), dans le village d'Adjaméné. Notamment les affections liées à l'hygiène et à l'environnement, entre autres, la gale et l'ulcère de buruli.

L'initiative jouit du concours d'une équipe médicale conduite par Dr Aka Abadjinan, spécialiste option dermatovénérologie et chef de service du pavillon des Maladies tropicales négligées (Mtn), à manifestation cutanée de l'hôpital général de San Pedro. Objectif : outiller le personnel enseignant à la détection précoce desdites pathologies, en vue d'une prise en charge efficiente des élèves qui en sont atteints.

Le sous-préfet de Grand-Béréby, Siéni Marie-laure Epouse Tia, qui a également pris part à l'activité, a saisi l'occasion pour exhorter les parents à l'établissement rapide des extraits d'acte de naissance de leurs progénitures.

Autre moment fort de cette excursion, la remise de kits de médicaments de première nécessité à 16 établissements scolaires, par Dr Gosso Franck, pharmacien et fils du Département.