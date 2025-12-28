Cote d'Ivoire: Législatives à Yamoussoukro - Le ministre-gouverneur Augustin Thiam appelle à la préservation de l'harmonie après le scrutin

Le ministre-gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a accompli, ce matin au lycée Mamie Adjoua, son devoir citoyen à l'occasion des élections législatives.

Candidat pour l'un des deux sièges de la circonscription électorale 053 de Yamoussoukro commune, il a exprimé le voeu qu'au lendemain de ce scrutin, l'harmonie continue de régner entre les populations de la capitale politique ivoirienne.

« Je viens d'exercer un droit que tout citoyen ivoirien majeur, régulièrement inscrit sur la liste électorale, est appelé à exercer. Je voudrais demander à tous les électeurs de préserver ce cachet particulier de Yamoussoukro, une ville multiethnique, multiculturelle et pluriconfessionnelle, où tout le monde vit dans l'harmonie et la paix », a-t-il déclaré.

Le ministre-gouverneur a insisté sur la nécessité de préserver cet équilibre, qu'il a rappelé être cher au père fondateur de la Nation, feu Félix Houphouët-Boigny. « Ce n'est qu'une joute électorale. Ce n'est ni une bataille ni une guerre. Nos adversaires ne sont pas nos ennemis et, quel que soit le résultat, c'est ensemble que nous continuerons de construire la Côte d'Ivoire pour les générations futures », a-t-il souligné.

Augustin Thiam a par ailleurs souhaité que Yamoussoukro ne revive pas les événements douloureux connus lors de précédentes échéances électorales, notamment l'élection présidentielle, estimant que de telles situations ne génèrent que des dommages et des désagréments pour les populations.