Cote d'Ivoire: Législatives du 27 décembre - Patrick Achi Jérôme salue un acte citoyen au service de la démocratie ivoirienne

Ce samedi 27 décembre 2025 marque une étape déterminante de la vie démocratique en Côte d'Ivoire. À travers tout le pays, des milliers de citoyennes et de citoyens se sont rendus aux urnes pour accomplir un geste simple mais fondamental : choisir celles et ceux qui porteront la voix des territoires à l'Assemblée nationale.

Pour Patrick Achi Jérôme, cette participation citoyenne constitue un pilier essentiel du fonctionnement démocratique. « Un geste simple. Un acte responsable. Un engagement pour la stabilité, le dialogue et le progrès », a-t-il souligné, appelant les électeurs à accomplir leur devoir civique dans le calme, le respect et l'unité.

Selon lui, voter va bien au-delà de l'expression d'un choix politique. Il s'agit d'un acte fort qui traduit la confiance des populations envers les institutions républicaines et leur volonté de contribuer activement à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

Dans les centres de vote, le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, illustrant la maturité démocratique du peuple ivoirien. Pour Patrick Achi Jérôme, c'est par ce type d'engagement responsable que la Côte d'Ivoire renforce sa démocratie et poursuit résolument sa marche vers le progrès.

« C'est ainsi que nous renforçons notre démocratie. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire avance », a-t-il conclu.