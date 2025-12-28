Cote d'Ivoire: Législatives à Yamoussoukro - Le maire Kouamé Kouassi Patrice dénonce la délocalisation de centres de vote

27 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Kouamé Kouassi Patrice, maire de la commune de Yamoussoukro, a accompli, à l'instar des autres électeurs de la circonscription électorale 053 de Yamoussoukro commune, son devoir civique ce matin, à l'occasion des élections législatives.

Candidat du PDCI-RDA pour l'un des deux sièges de cette circonscription, l'édile de Yamoussoukro a d'abord tenu à saluer la Commission électorale indépendante (CEI) pour les dispositions prises en faveur des électeurs n'ayant pas encore retiré leurs cartes. « La loi permet que, le jour du vote, les cartes d'électeur non retirées soient mises à la disposition des électeurs dans les centres de vote. J'ai pu le constater moi-même, c'est donc une raison de satisfaction », a-t-il déclaré.

Cependant, le maire-candidat a exprimé de vives préoccupations quant à la délocalisation de plusieurs centres de vote, une situation qui, selon lui, pourrait impacter négativement la participation électorale. « Au niveau de Yamoussoukro, nous comptons exactement 52 centres de vote. Or, 34 d'entre eux, soit plus de la moitié, ont été délocalisés. Les électeurs sont donc contraints de payer le transport pour aller voter, surtout ceux vivant dans les villages. Cela constitue un frein à leur participation », a-t-il dénoncé.

Face à cette situation, Kouamé Kouassi Patrice affirme avoir pris des dispositions pour faciliter le déplacement des électeurs, en collaboration avec des transporteurs. Toutefois, il déplore l'opposition de certains responsables du Haut Conseil du transport. « Ils s'opposent à cette initiative et vont jusqu'à menacer les transporteurs qui accepteraient de faciliter le déplacement des électeurs, en leur faisant savoir que leurs cars pourraient être brûlés », a-t-il révélé.

Malgré ces difficultés, le maire de Yamoussoukro s'est réjoui du climat de calme observé tout au long du scrutin. Il a invité l'ensemble des populations à sortir massivement pour accomplir leur devoir citoyen, tout en exprimant l'espoir que les résultats de ce vote lui seront favorables.

