Afrique: CAN Maroc 2025 - La Côte d'Ivoire installe son coeur à Marrakech avec le Village ÉLÉPH'FAN

À l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la Côte d'Ivoire renforce son dispositif de mobilisation autour de la sélection nationale avec l'ouverture officielle du Village ÉLÉPH'FAN, prévue le 28 décembre 2025 au musée Aman Mohamed V de Marrakech. L'annonce a été faite par Adonis Kouadio Julien, président du Comité national de soutien aux Éléphants (CNSE), lors d'une communication dédiée à cet événement d'envergure.

Pensé comme un espace de rassemblement, de convivialité et de promotion, le Village ÉLÉPH'FAN ambitionne de fédérer la communauté ivoirienne, les supporters africains et le public marocain autour des Éléphants de Côte d'Ivoire. Bien plus qu'un simple fan zone, le projet se veut une vitrine vivante de l'hospitalité ivoirienne, de sa diversité culturelle et de son esprit de partage.

Pour le président du CNSE, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de diplomatie sportive et culturelle. « Le peuple marocain a montré qu'il est un peuple frère. Nous avons été accueillis et accompagnés à tous les niveaux », a souligné Adonis Kouadio Julien, saluant l'appui des autorités marocaines ainsi que l'implication des partenaires locaux dans la concrétisation du village.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme du Village ÉLÉPH'FAN se décline en plusieurs volets. Les visiteurs pourront y suivre les matchs des Éléphants dans un cadre chaleureux, découvrir la gastronomie ivoirienne et s'imprégner de la richesse culturelle du pays à travers des prestations d'artistes ivoiriens. Musique, danses traditionnelles et animations diverses viendront rythmer la vie du village tout au long de la compétition.

Dès le 29 décembre, un volet institutionnel viendra renforcer la portée de l'événement. Des conférences, panels et rencontres officielles sont annoncés, avec la participation de membres du gouvernement ivoirien, de diplomates et d'officiels, offrant ainsi un espace de dialogue autour des enjeux du sport, de la culture et de la coopération entre les nations africaines.

Par ailleurs, le Village ÉLÉPH'FAN servira de cadre à des échanges économiques entre opérateurs ivoiriens et marocains. Des rencontres B2B, des expositions de produits locaux - notamment le cacao, le café et d'autres savoir-faire nationaux - sont prévues afin de promouvoir la destination Côte d'Ivoire et stimuler les partenariats économiques et commerciaux.

Entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire, le Village ÉLÉPH'FAN se positionne comme un véritable levier de rayonnement culturel, économique et touristique. Pendant la CAN Maroc 2025, Marrakech, parée aux couleurs ivoiriennes, deviendra un carrefour de célébration, de rencontres et de fraternité africaine, illustrant l'engagement de la Côte d'Ivoire à soutenir ses athlètes tout en valorisant son image sur la scène continentale et internationale.