Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Beugré Mambé salue une forte mobilisation à Songon

Le scrutin législatif se déroule dans le calme dans les différents bureaux de vote de la commune de Songon. Dans les villages de Songon-Agban et Songon-M'Bratté, l'opération de vote se déroule sans incident majeur. La majorité des bureaux ont ouvert à 8 heures et des files d'électeurs ont été constatées dès les premières heures dans plusieurs centres de vote.

Après avoir accompli son devoir civique au bureau de vote n°2 de son village natal, Abiaté 2, dans la commune de Songon, le samedi 27 décembre 2025, Robert Beugré Mambé s'est réjoui du bon déroulement du scrutin ainsi que de la forte mobilisation des électeurs dans sa circonscription électorale.

Selon lui, l'affluence observée dès le début de la journée traduit la volonté des populations de participer activement à la vie démocratique et de choisir librement leurs représentants à l'Assemblée nationale.

« Les impressions sont excellentes, car depuis ce matin, les bureaux de vote sont pris d'assaut. Les Ivoiriens veulent exprimer leur choix et donner à leur circonscription des représentants capables de défendre leurs intérêts et de contribuer au développement du pays », a-t-il déclaré.

Robert Beugré Mambé a rappelé que l'acte de voter constitue un choix responsable qui doit s'exercer dans le calme et la sérénité, loin de toute tension. « Pour faire un bon choix, il faut écouter, observer, analyser et décider en toute responsabilité. La politique doit rester un espace de paix et de cohésion », a-t-il souligné.

Il a enfin remercié les populations pour leur mobilisation, ainsi que les médias présents pour le suivi du scrutin, appelant chacun à attendre les résultats dans un esprit apaisé.