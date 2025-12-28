Cote d'Ivoire: Législatives à Yamoussoukro - Le ministre Souleymane Diarrassouba satisfait du bon déroulement du vote

27 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yéboué

Les électeurs de la circonscription électorale 053 de la commune de Yamoussoukro se sont mobilisés tôt ce matin pour accomplir leur devoir citoyen dans le cadre des élections législatives. Parmi eux figurait le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, candidat du RHDP pour l'un des deux sièges à pourvoir dans cette circonscription.

À l'issue de son vote, le ministre s'est dit satisfait de la campagne électorale menée par son équipe sur le terrain. Selon lui, les actions de proximité conduites dans les quartiers, villages et hameaux ont permis de présenter efficacement leur vision du développement aux populations. Il s'est également montré confiant quant à l'adhésion des électeurs à cette vision.

S'exprimant sur le déroulement du scrutin, Souleymane Diarrassouba s'est réjoui du climat apaisé observé dans les différents centres de vote visités. « Pour le moment, la situation est calme et les choses se passent normalement. Nous souhaitons que ces élections se déroulent dans la sérénité », a-t-il déclaré.

Fidèle au message de paix prôné par les autorités, le ministre a appelé l'ensemble des acteurs et des électeurs à préserver un climat de paix et de cohésion sociale. « Nous prônons la paix, comme nous l'enseigne le Président Alassane Ouattara. Nous appelons tout le monde à faire de cette élection un moment de paix et de sérénité », a-t-il insisté.

Pour conclure, Souleymane Diarrassouba a invité les populations, en particulier les militants et sympathisants du RHDP, à se déplacer massivement pour exprimer leur choix en faveur, selon lui, des « candidats du développement ».

