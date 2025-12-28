Cote d'Ivoire: Législatives du 27 décembre 2025 - Le canton Tafilé accomplit son devoir civique dans la discipline

27 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Les populations de la circonscription électorale n°098, regroupant les sous-préfectures de Tafiré, Badikaha et Niediekaha, ont accompli leur devoir civique ce samedi 27 décembre 2025, à l'instar de l'ensemble des électeurs ivoiriens, à l'occasion des élections législatives.

À Tafiré, l'engouement était perceptible dès les premières heures de la matinée. Devant les bureaux de vote, les électeurs se sont mobilisés très tôt pour exprimer leur choix dans le calme et la discipline. De l'école primaire publique Tafiré 2 au centre culturel, en passant par l'école de Kanakaha et le quartier Dioulabougou, l'affluence était notable.

Au bureau de vote n°5 de Kanakaha, à 10h16, le représentant du candidat Tiémoko Meyliet Koné s'est félicité de cette forte mobilisation. « Nous avons déjà franchi la barre de la moitié des inscrits », a indiqué Ouattara Péro Karim, visiblement satisfait du déroulement du scrutin.

À 12h00, lors du passage du candidat suppléant Karim Ouattara au centre culturel de Tafiré, le président du bureau de vote a annoncé un taux de participation de 61,42 %. Une dynamique encourageante qui confirme la tradition de forte mobilisation électorale dans la localité. À chaque consultation électorale, les populations de Tafiré atteignent régulièrement des taux de participation avoisinant les 90 %, témoignant ainsi de leur sens élevé de la responsabilité civique.

« Nous avons enregistré un afflux important dès l'ouverture des bureaux. Depuis lors, les électeurs arrivent par vagues successives, sans véritable temps mort », a confié Traoré Adama, président du bureau de vote n°1 du groupe scolaire Tafiré 2.

Dans l'ensemble des sites visités à Tafiré, Badikaha et Niediekaha, le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, marqué par le respect des consignes, la discipline et la solidarité entre les électeurs. Les personnes âgées ainsi que celles à mobilité réduite ont bénéficié de l'assistance de leurs proches afin de voter dans de bonnes conditions.

