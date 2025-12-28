Sénégal: Financement des systèmes éducatifs - Le Partenariat mondial mobilise près de 1 500 milliards de FCfa

27 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Partenariat mondial pour l'éducation (Gpe en anglais) continue de renforcer les systèmes éducatifs des pays membres. Selon sa directrice générale, Laura Frigenti, le portefeuille actif a atteint un niveau inédit avec près de 3,5 milliards de dollars (environ 1.500 milliards de FCfa) en financements pour la période 2021-2025.

Des bonds significatifs. L'année 2025 a été marquée par des avancées dans le secteur de l'éducation, d'après Laura Frigenti, directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation (Gpe en anglais). Dans son adresse de fin d'année, publiée sur le site de l'organisation, elle soutient qu'en 2025 le Gpe et ses partenaires ont continué de transformer des engagements communs en progrès, oeuvrant ensemble au renforcement des systèmes éducatifs et à l'élargissement des opportunités pour les enfants. Elle a notamment insisté sur la question du financement. Même dans un contexte de ressources limitées et de priorités concurrentes, l'éducation, dit-elle, apparaît comme l'un des investissements les plus judicieux et les plus déterminants qu'ils pouvaient réaliser.

À son avis, l'éducation renforce la résilience, élargit les opportunités et dote les individus de moyens de s'adapter à un monde en évolution rapide. « Pour la deuxième année consécutive, le Partenariat mondial pour l'éducation a approuvé plus d'un milliard de dollars de financements à l'appui de réformes de l'éducation menées par les pays, portant ainsi son portefeuille actif à un niveau inédit, avec près de 3,5 milliards de dollars (environ 1500 milliards de FCfa) en financements dédiés au renforcement des systèmes éducatifs dans les pays partenaires de 2021 à 2025 », révèle Laura Frigenti.

Elle a souligné que l'année 2025 vient couronner avec force la stratégie du Gpe pour le développement de l'éducation. Mme Frigenti a fait savoir que depuis 2021, le Gpe a contribué à améliorer l'éducation de 372 millions d'enfants, à former 4,7 millions d'enseignants et à scolariser un effectif supplémentaire de près de 10 millions de chérubins.

