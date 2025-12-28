Afrique: CAN 2025 - Sébastien Desabre 'On prend un point contre la meilleure équipe d'Afrique'

En conférence de presse d'après-match, Sébastien Desabre a affiché sa satisfaction après le nul obtenu par la RD Congo face au Sénégal (1-1). Pour le sélectionneur des Léopards, ce point était pleinement dans les objectifs fixés avant le tournoi.

« On prend un point contre la meilleure équipe d'Afrique, c'était l'objectif de départ. On voulait avoir quatre points après la deuxième journée, c'est chose faite », a déclaré le technicien français devant la presse.

Desabre a salué la qualité de l'adversaire tout en soulignant le réalisme tactique de son équipe : « En début de match, les Sénégalais avaient la maîtrise et nous ont fait douter. Mais nous avons accepté leur jeu de couloir pour mieux sécuriser notre axe central. Au final, le match nul semble logique entre les deux équipes. »

Satisfait du comportement de ses joueurs, le coach congolais se projette déjà sur la dernière journée : « On va bien préparer le match contre le Botswana, car on sait que tout peut se jouer au goal-average. »

Au classement, le Sénégal reste en tête du groupe avec 4 points (+3), devant la RD Congo (4 points, +1), le Benin troisième avec 3 points goal-average nul. Sénégalais et Congolais joueront leur qualification et la première place lors de la troisième journée, où la différence de buts pourrait être décisive.