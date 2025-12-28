Afrique: CAN 2025 - Sénégal - RDC (1-1) : Sadio Mané sauve les Lions, Ibrahima Mbaye change tout

Sadio Mané permet aux Lions du Sénégal d'arracher un point contre la RD Congo lors de cette deuxième journée de la CAN 2025, sur un excellent travail du entrant Ibrahima Mbaye.

Les Lions ont bien entamé la première période. Nicolas Jackson a même frôlé le but le plus rapide de l'histoire de la CAN : dès la neuvième seconde, sa frappe rase le poteau de Mpasi.

Mais les Congolais répondent vite. Théo Bongonda, grand absent de la défaite 2-3 au stade des Martyrs en septembre, s'échappe dans la surface et sert Aaron Wan-Bissaka. La tentative de ce dernier est repoussée par Édouard Mendy, avant d'être finalement signalée hors-jeu.

Côté sénégalais, Jackson rate ensuite une nouvelle occasion nette après une belle action collective initiée par Sadio Mané et Iliman Ndiaye. Dans le jeu, les Lions manquent de justesse technique face à un bloc congolais bien regroupé. Score nul et vierge à la pause (0-0).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au retour des vestiaires, la RDC entre mieux dans son match et ouvre le score à la 60e minute par Cédric Bakambu. Déjà buteur en septembre, l'attaquant récidive après une frappe de Bongonda repoussée par Mendy.

Pape Thiaw réagit aussitôt en lançant Ibrahima Mbaye à la place d'un Ismaïla Sarr transparent. Un choix payant : l'entrant dynamite la défense congolaise et provoque l'égalisation signée Sadio Mané, auteur de son 10e but en Coupe d'Afrique des Nations. Le capitaine sénégalais, meilleur buteur de l'histoire des Lions en phase finale, a désormais marqué lors de toutes les éditions qu'il a disputées.

Ibrahima Mbaye poursuit son festival : ses accélérations déstabilisent totalement la défense congolaise. Arthur Masuaku en fait les frais, blessé après avoir perdu ses appuis sur une nouvelle percée du latéral sénégalais. Le Sénégal méritait certainement mieux, mais la RD Congo a bien défendu ce point du match nul qui leur permet de jouer la première place tout comme le Sénégal lors de la 3e journée.