Afrique: Pape Thiaw - 'On aurait pu tuer le match dès la première période'

En conférence de presse d'après-match, Pape Thiaw a livré une analyse lucide du nul concédé par le Sénégal face à la RDC (1-1).

Pour le sélectionneur, ses hommes avaient les moyens de tuer le match bien avant l'égalisation congolaise.

« On aurait pu tuer ce match en première période. On prend un but qu'on n'attendait pas. On est revenu au score et on poussait pour aller chercher ce deuxième but. Malheureusement on ne prend qu'un point », a-t-il regretté.

Le technicien sénégalais a salué l'apport d'Ibrahima Mbaye, décisif après son entrée : « C'est une dynamique globale de l'equipe, mais Ibrahima Mbaye a apporté de la percussion. C'est un jeune joueur qui apporte beaucoup de folie dans le jeu.. Son intégration est très facile. Il a dynamisé notre jeu. Mais si on avait été efficaces en première mi-temps, on aurait pu mener 2-0 au minimum »

Interrogé sur la sortie tardive d'Ismaïla Sarr, Pape Thiaw a précisé qu'il s'agissait d'un choix tactique : « L'équipe était bien en place, mais une fois qu'on a pris le but, le changement s'imposait. »

Le sélectionneur a aussi tenu à rendre hommage à Sadio Mané élu homme du match: « C'est un joueur extraordinaire, un exemple pour la jeune génération. Il apporte énormément au collectif. »

Enfin, Thiaw a déjà le regard tourné vers le prochain adversaire : « Contre le Bénin, ce sera difficile. Ils joueront leur qualification, mais nous irons pour gagner et garder notre première place. »