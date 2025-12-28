Afrique: Sadio Mané, lucide après Sénégal vs RDC « C'est un bon point, parfois il faut savoir se cacher»

Sadio Mané ne boude pas ce point du nul face à la RDC (1-1). Homme du match et unique buteur sénégalais, le capitaine des Lions a une nouvelle fois endossé son rôle de leader après une rencontre disputée.

« On ne crache pas sur ce point. Il y a parfois trop d'euphorie dans notre équipe. Parfois, c'est bien aussi de se cacher », a confié Mané en conférence de presse d'après-match.

Lucide et mesuré, le numéro 10 du Sénégal a préféré retenir le positif avant la dernière journée du groupe : « On va affronter le Bénin, une bonne équipe avec l'envie de gagner et de garder cette première place. »

Face aux Léopards, les Lions avaient pourtant bien débuté, manquant de peu d'ouvrir le score dès les premières secondes par Nicolas Jackson. Mais après l'ouverture du score congolaise signée Bakambu, c'est encore Mané qui a sonné la révolte en égalisant, inscrivant ainsi son 10e but en Coupe d'Afrique des Nations.

Le star des Lions entre un peu plus dans l'histoire du football sénégalais. Il devient le premier joueur des Lions à marquer lors de toutes les éditions de CAN qu'il a disputées. Au-delà des statistiques, c'est son influence sur le groupe qui continue d'impressionner : calme, lucide et ambitieux, Mané veut conduire le Sénégal vers un nouveau sacre sans triomphalisme prématuré.

Pour cela, le Sénégal doit finir premier pour rester en Tanger au moins jusqu'en demi-finale. Cela passe par une large victoire contre le Bénin lors de la dernière journée. « On avait le sentiment de jouer à domicile devant notre public. On méritait sûrement mieux, mais le Congo aussi a bien joué et défendu ce point », a-t-il conclu, avec le respect du grand champion.