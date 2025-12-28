Sénégal: A Lyndiane - Chez Krépin Diatta, le match des Lions vécu dans une ferveur populaire

Ziguinchor — Le domicile familial de l'international sénégalais Krépin Diatta, à Lyndiane, un quartier de Ziguinchor (sud), a été samedi, le point de ralliement de nombreux supporters des Lions, venus suivre le match Sénégal-RD Congo, dans une ferveur populaire.

Bien avant le coup d'envoi, le salon de la maison familiale commence à se remplir. Parents, amis et jeunes du quartier prennent place devant l'écran, dans une ambiance conviviale rythmée par les échanges animés, les analyses improvisées et les encouragements adressés à l'équipe nationale.

Chacun se mue tour à tour en sélectionneur, arbitre ou analyste. À chaque action litigieuse, des voix s'élèvent. "Il faut siffler ! ", lance-t-on, comme pour influer sur le cours du jeu.

À la 9e minute, un membre de la famille invite les plus jeunes à partager des "aumônes", pour solliciter les bénédictions divines. Une action qui a été faite sans pour autant détourner leur attention sur le déroulement du match.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quelques instants plus tard, le silence s'installe brusquement lorsque le ballon finit au fond des filets. Les Congolais viennent d'ouvrir le score. L'angoisse est de courte durée, puisque le but est refusé pour hors-jeu.

Mais la tension est palpable dans le salon de la famille de l'international sénégalais. Elle fait suite à une occasion manquée par Ismaïla Sarr à la 15e minute, puis un tir non cadré de Nicolas Jackson, à la 22e minute.

À la 25e minute, une action litigieuse dans la surface adverse divise les supporters : certains réclament un penalty, d'autres estiment que l'attaquant devait mieux conclure.

Des voix s'élèvent leur demander de se calmer, confiantes sur l'issue de cette confrontation entre Lions sénégalais et Léopards congolais.

Yvon Diatta, grand frère de Krépin Diatta, et Cédric Diatta, son jeune frère, se montrent confiants aussi et multiplient les encouragements.

Chaque bonne action des Lions est saluée par des applaudissements nourris. Le coup franc de Sadio Mané ravive brièvement l'espoir, à la 38e minute, avant de laisser place à une nouvelle déception, illustrant l'ascenseur émotionnel vécu par les supporters.

Les discussions se prolongent à la pause, autour des choix tactiques et des occasions manquées.

Au retour des vestiaires, le match gagne en intensité. À la 52e minute, une frappe puissante de la RD Congo est brillamment repoussée par Édouard Mendy, suscitant une salve d'applaudissements. Très actif, Krépin Diatta est encouragé à chacune de ses prises de balle.

À la 55e minute, une nouvelle action litigieuse provoque des réactions contrastées autour d'un possible penalty pour Sadio Mané.

Une minute plus tard, Ismaïla Sarr centre, mais Nicolas Jackson manque encore le cadre. Malgré tout, l'optimisme demeure : "On va gagner", lance un supporter.

À la 60e minute, la RD Congo ouvre le score par Cédric Bakambu. La salle se fige, laissant place à la stupeur et aux critiques. Trois minutes plus tard, une accélération d'Ibrahima Mbaye redonne un peu d'espoir, même si les Congolais continuent de pousser.

"Nous sommes à la 65e minute, ça va venir. Ne nous précipitons pas", rassure un jeune supporter.

L'explosion de joie intervient à la 68e minute : sur un bon contrôle d'Ibrahima Mbaye suivi d'une passe décisive, Sadio Mané égalise.

Les supporters crient, applaudissent et s'embrassent pour saluer cette égalisation de l'équipe sénégalaise, sans cesser de croire en un deuxième but sénégalais même dans les dernières minutes. À partir de la 78e minute, la pression monte, chaque action suscitant réactions et commentaires.

L'expérience de Sadio Mané est saluée, tandis que chaque ballon touché par Krépin Diatta est encouragé avec ferveur.

La rencontre s'achève sur un score de parité (1-1).

Si certains supporters expriment des regrets, beaucoup estiment que le temps n'a pas suffi pour départager les deux équipes, dans une soirée vécue comme une véritable fête populaire à Lyndiane.