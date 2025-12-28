Sénégal: 2025 - Une année de 'réformes' dans le secteur éducatif

Dakar — L'année 2025 a été marquée, dans le secteur de l'éducation, par la mise en oeuvre de réformes majeures combinées à une politique d'amélioration des infrastructures et de gestion de ressources humaines, dans un contexte où le système scolaire et ses acteurs devaient faire la preuve de leur résilience, après le retrait de partenaires importants comme l'USAID, l'Agence des Etats-Unis pour le développement international.

La Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE), programme majeur du ministère de l'Education nationale, a été lancée en janvier avec comme objectif de réformer le système éducatif en plaçant les valeurs africaines, la citoyenneté, l'hygiène et l'environnement au coeur de l'apprentissage.

Cette nouvelle approche s'inscrit dans le cadre de la vision d'une société éducative inclusive et efficiente. Elle ambitionne de contribuer à former, à l'horizon 2035, "un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles", avait souligné le ministre Moustapha Guirassy lors de son lancement.

Piloté par le ministère de l'Education nationale, ce programme qualifié de "boussole" pour le système, vise à "former des citoyens épanouis et ancrés dans leur culture, avec des actions concrètes et des investissements dans le numérique, mobilisant enseignants, élèves et communautés".

Après le lancement du programme NITHE, le gouvernement a enclenché le processus de refondation du système éducatif avec la planification de la réforme des curricula, en vue d'aller vite dans la volonté déclinée d'une refondation de l'école sénégalaise.

L'année 2025 a également coïncidé avec des innovations telles que l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire et l'ouverture des Lycées nation-armée pour la qualité et l'équité (Lynaqe) de Sédhiou et Kaffrine à la rentrée. Sans compter le lancement du Programme d'urgence de résorption des abris provisoires persistants (PURAPp) et de la Stratégie nationale des infrastructures et équipements scolaires (SNIES 2030).

La planification stratégique (modèle de simulation financière avec l'UNESCO), l'amélioration des infrastructures (visites de chantiers ministériels), l'adoption de 32 mesures pour une rentrée 2025-2026 apaisée (Conseil interministériel), et la gestion des ressources humaines font aussi partie des actions les plus en exergue au cours de l'année écoulée.

La suppression de l'examen de l'entrée en sixième dès la rentrée 2025-2026 a aussi compté comme une réforme structurante devant être reliée au fait que le ministère de l'Éducation nationale devra mettre en place de nouveaux dispositifs d'évaluation et de transition afin d'assurer la continuité des apprentissages sans rupture pédagogique.

Le Concours général 2025 a célébré, comme chaque année, l'excellence scolaire sur le thème de l'éducation à l'ère du numérique, honorant 113 lauréats (dont près de 60 % de filles) lors d'une cérémonie présidée par le président Bassirou Diomaye Faye.

Cap sur le numérique

Les séries scientifiques ont été mises en avant avec des élèves brillants comme Ahmed Babou, un prodige du Prytanée militaire de Saint-Louis sacré meilleur élève du Sénégal.

Un prix spécial a été remis à 3 élèves, dont Pape Natango Mbaye, un lauréat présenté comme un exemple de résilience et de performance individuelle, qui écrit par ses pieds.

Malgré son handicap, Pape Natango Mbaye a obtenu son Baccalauréat, série S2, avec la mention bien, ce qui en fait un exemple. De par sa volonté et sa détermination, il a capté l'attention du chef de l'Etat et de tout le pays.

Le 3 octobre dernier, le gouvernement, évoquant tous ces points, a dressé un bilan jugé encourageant de l'année scolaire écoulée et annoncé plusieurs réformes majeures pour la rentrée 2025-2026.

Le gouvernement s'est par ailleurs engagé à accélérer la Stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029, considérée comme un axe majeur de modernisation qui prévoit la formation de 105 000 enseignants au numérique et à l'intelligence artificielle.

Il inclut en même temps la distribution de 5000 ordinateurs aux élèves des séries scientifiques, ainsi qu'un appui renforcé aux établissements disposant de laboratoires informatiques.

Cette orientation sera progressivement étendue à toutes les académies régionales. Des concours nationaux de mathématiques et de sciences seront instaurés pour encourager l'excellence académique.

Le gouvernement a également fixé au 31 décembre la date limite pour régulariser la situation des élèves ne disposant pas d'actes de naissance, une mesure visant à renforcer l'inclusion scolaire.

Le Premier ministre souhaite en outre une participation active des écoles et universités aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, tout en prônant un dialogue social renforcé avec les syndicats