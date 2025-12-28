Sénégal: Plaidoyer pour la création d'un lycée minier à Tivaouane

Tivaouane — La présidente du conseil départemental de Tivaouane (ouest), Seynabou Gaye Touré, a plaidé, samedi, pour la création d'un lycée minier dans cette collectivité territoriale abritant plusieurs industries extractives.

"Compte tenu de la présence de plusieurs industries extractives, un lycée minier devrait être une réalité depuis très longtemps", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse tenu au siège du conseil départemental de Tivaouane.

Elle a déploré l'absence d'appui de certaines industries extractives, pour la réalisation d'un lycée minier dans le département.

Abordant la situation de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, la présidente du conseil départemental a rappelé une promesse de réhabilitation faite par l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.

"Abdoulaye Diouf Sarr m'avait promis la réhabilitation de l'hôpital. En tant que responsable avertie de la continuité de l'État, je demeure convaincue que cette réhabilitation se fera, a assuré Mme Touré.

Mme Touré a réitéré son appel à une meilleure implication des acteurs publics et privés pour renforcer l'offre de formation professionnelle et améliorer les infrastructures sanitaires du département.

Faisant le bilan des réalisations du conseil départemental sur la période 2021-2025, elle a cité la construction de 23 salles de classe, quatre blocs administratifs, deux terrains multifonctionnels et six blocs d'hygiène, la dotation de 1750 tables-bancs.

Elle a aussi fait part de dons de fournitures scolaires et de matériels, dont des ordinateurs, des bureaux, des imprimantes, des photocopieuses, etc.