Afrique: CAN 2025 - 'Nous devions faire ce match pour exister face à la meilleure équipe d'Afrique' (Desabre)

27 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger (Maroc) — L'équipe de la RD Congo a livré le match qu'il fallait pour exister face à la meilleure sélection d'Afrique, le Sénégal, a déclaré, samedi à Tanger, son entraîneur, Sébastian Desabre.

"Ça a été un match avec beaucoup d'intensité. C'est le match que nous attendions. Nous devions faire une prestation de ce genre pour obtenir quelque chose et exister face à la meilleure équipe d'Afrique", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Le Sénégal et la RD Congo se sont neutralisés (1-1) lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025.

Selon le technicien français, la prestation de son équipe s'est améliorée au fil de la rencontre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avions à coeur d'avoir au moins quatre points", a-t-il expliqué, estimant que ce match nul est un "résultat assez logique" au regard de l'intensité et de l'équilibre observés entre les deux formations.

Il s'agit du septième match consécutif sans défaite pour les Léopards de la RD Congo.

Pour Sébastian Desabre, ce genre de confrontation permet à son équipe de progresser, tant sur le plan du jeu que de l'intensité.

"Contre ce type d'équipe, il faut être conquérant. Et dans notre effectif, nous avons des joueurs conquérants", a-t-il ajouté.

Il a toutefois reconnu des difficultés en début de rencontre. "Au début du match, nous avons eu du mal à poser notre jeu. Nous jouions sous pression. En deuxième période, l'entrée d'Ibrahim Mbaye nous a posé des problèmes", a-t-il dit.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.