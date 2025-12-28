Afrique: CAN 2025 - 'Nous devions faire ce match pour exister face à la meilleure équipe d'Afrique' (Desabre)

Tanger (Maroc) — L'équipe de la RD Congo a livré le match qu'il fallait pour exister face à la meilleure sélection d'Afrique, le Sénégal, a déclaré, samedi à Tanger, son entraîneur, Sébastian Desabre.

"Ça a été un match avec beaucoup d'intensité. C'est le match que nous attendions. Nous devions faire une prestation de ce genre pour obtenir quelque chose et exister face à la meilleure équipe d'Afrique", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Le Sénégal et la RD Congo se sont neutralisés (1-1) lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025.

Selon le technicien français, la prestation de son équipe s'est améliorée au fil de la rencontre.

"Nous avions à coeur d'avoir au moins quatre points", a-t-il expliqué, estimant que ce match nul est un "résultat assez logique" au regard de l'intensité et de l'équilibre observés entre les deux formations.

Il s'agit du septième match consécutif sans défaite pour les Léopards de la RD Congo.

Pour Sébastian Desabre, ce genre de confrontation permet à son équipe de progresser, tant sur le plan du jeu que de l'intensité.

"Contre ce type d'équipe, il faut être conquérant. Et dans notre effectif, nous avons des joueurs conquérants", a-t-il ajouté.

Il a toutefois reconnu des difficultés en début de rencontre. "Au début du match, nous avons eu du mal à poser notre jeu. Nous jouions sous pression. En deuxième période, l'entrée d'Ibrahim Mbaye nous a posé des problèmes", a-t-il dit.