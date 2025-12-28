Sénégal: Thilogne - La promotion des matières scientifiques au menu de la célébration du centenaire de l'école 1

Thilogne — L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement des Agnam, Lamine Mané, a lancé, samedi, les activités marquant la célébration du centenaire de l'école primaire 1 de Thilogne axée sur le thème de la "promotion des matières scientifiques dans la région de Matam".

"Nous sommes dans les orientations du ministère de l'Education nationale par rapport à la promotion des sciences et des techniques. Sur la promotion de l'excellence, Thilogne a eu de très bons résultats surtout en maths et en sciences. Nos écoles primaires aussi s'inscrivent dans l'excellence avec de bonnes moyennes", a soutenu Cheikh Tidiane Dia, coordonnateur du centenaire et ancien élève de l'école au terme de la cérémonie.

Il a fait savoir que le thème, à savoir la promotion des matières scientifiques, est "une réalité à Thilogne, du primaire au lycée".

Selon lui, en dehors de la célébration des 100 ans de cette école, l'objectif spécifique de cet événement a été la réhabilitation de toutes les écoles de la commune.

Il a signalé que l'école a des besoins qui ont été soumis aux autorités, dont la tutelle, qui a répondu favorablement aux préoccupations des organisateurs du centenaire.

"A la sortie de notre audience avec le ministre de tutelle, Moustapha Guirassy, les écoles de Thilogne ont été dotées de 250 tables-bancs, de 10 tablettes et d'une importante enveloppe. En plus de cette dotation, la Direction de la construction scolaire a promis de faire des visites dans les écoles de la commune pour recueillir les besoins en matériel de tous les établissements", a soutenu M. Dia, par ailleurs Secrétaire général de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ranérou.

En plus de cette école, Thilogne compte cinq autres écoles primaires, un Collège d'enseignement moyen (CEM), un lycée, deux écoles maternelles, deux écoles privées et des daaras (écoles coraniques).

Pour le Conseiller technique n°1 du ministre de l'Education nationale, Mamadou Moustapha Thiam, la célébration du centenaire de l'école primaire 1 "renseigne sur beaucoup de choses".

Il a salué aussi les responsabilités occupées par beaucoup de sortants de cette école dans divers domaines, allant de la justice à l'économie, en passant par la santé ou encore l'enseignement.

L'Inspecteur d'académie de Matam (IA), Mamoudou Oumar Guèye, une délégation du ministère de l'Education nationale, d'anciens élèves et enseignants de l'école ont pris part à cet événement, qui prend fin ce dimanche avec des panels et des activités culturelles.

Des témoignages d'anciens directeurs et la remise de distinctions ont rythmé la cérémonie.