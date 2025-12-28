Afrique: CAN 2025 - Match nul frustrant pour les Lions face à la RDC, selon Pape Thiaw

Tanger (Maroc) — Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a jugé, samedi à Tanger, "frustrant" le match nul du Sénégal contre la République démocratique du Congo (RDC), estimant que son équipe pouvait plier la rencontre dès la première mi-temps.

"Je félicite les deux équipes pour ce gros match. Nous avons maîtrisé la rencontre, mais le résultat est frustrant. Le Sénégal méritait de prendre les trois points. Nous aurions pu tuer ce match en première période avec les occasions de buts obtenues", a-t-il déclaré en conférence de presse après le match nul (1-1) face à la RDC.

Cependant, il a salué la belle réaction de son équipe, qui a rapidement égalisé.

La RDC a ouvert le score à la 61e minute, avant que le Sénégal ne revienne au score huit minutes plus tard.

"Nous avons pris un but inattendu, mais mon équipe a bien réagi pour égaliser et a ensuite poussé pour aller chercher le deuxième but. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. Nous avions à coeur de gagner et de nous qualifier dès aujourd'hui", a-t-il ajouté, tout en saluant le bon contenu du match.

Interpellé sur les nombreuses occasions manquées par les Lions du Sénégal, notamment en première période, le technicien sénégalais a reconnu ce manque d'efficacité, tout en affirmant préférer une équipe qui se crée des occasions, même si elle les rate.

"Nous allons continuer à travailler cet aspect. Les joueurs en sont conscients. Nous sommes capables de contourner les blocs bas pour nous créer des occasions, maintenant il faut améliorer l'efficacité", a-t-il avoué.

Dans l'autre match du groupe D, le Bénin, prochain adversaire du Sénégal, a battu le Botswana (1-0). Les Béninois occupent la troisième place du classement et conservent toutes leurs chances de qualification.

Pape Thiaw a reconnu que le match de mardi (20h GMT) ne sera pas facile, puisque le Bénin jouera sa qualification.

Cependant, il a assuré que son équipe, l'une des favorites de la compétition, jouera pleinement son statut afin de s'imposer et de se qualifier pour le prochain tour.