Afrique: CAN 2025 - De l'erreur fatale au but capital, une semaine particulière pour le Béninois Yohan Roche

On l'avait quitté fautif sur le but de la défaite du Bénin contre la RDC, le 23 décembre. Ce samedi 27 décembre, c'est lui qui a offert une victoire historique aux Guépards face au Botswana (1-0) dans cette CAN 2025. Grâce au défenseur Yohan Roche, les Béninois croient plus que jamais en leur qualification pour les huitièmes de finale.

Enfin, le Bénin l'a emporté en Coupe d'Afrique des nations. Trois défaites en 2004, trois défaites en 2008, deux défaites et un match nul en 2010, quatre matchs nuls et une défaite en 2019... La spirale infernale s'est arrêtée au Maroc, dans cette CAN 2025. Après le revers initial contre la RDC, les hommes de Gernot Rohr ont décroché les trois points de la victoire face au Botswana.

Et comme un symbole, c'est Yohan Roche qui a inscrit le but de la victoire contre les Zèbres. Un clin d'oeil du destin pour le défenseur central qui avait laissé passer un long ballon quelques jours plus tôt contre la République démocratique du Congo, et ainsi permis à Théo Bongonda d'infliger au Bénin une défaite d'entrée. Quatre jours après ce couac, les sentiments du Béninois sont bien différents.

« C'est une immense fierté. Je suis très content d'avoir pu aider l'équipe, d'avoir arraché cette première victoire et d'avoir marqué mon premier but en CAN. C'est un sentiment de joie et de fierté », a-t-il confié dans la foulée de la rencontre contre le Botswana, le trophée d'Homme du match entre les mains.

« On a les armes pour titiller les favoris »

De retour de suspension et passeur décisif pour Roche, Steve Mounié a salué la prestation de son coéquipier : « On se donne à fond, à 100%. C'est le coup du destin. Parfois, on fait des erreurs. Yohan Roche a fait une erreur sur le dernier match ; aujourd'hui, c'est lui qui nous délivre. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut le soutenir, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire au match d'après ».

Le capitaine Mounié et ses partenaires ont exulté au coup de sifflet final et ont longuement remercié leurs supporters présents au stade olympique de Rabat : « Ce sont des moments particuliers, de partager avec les supporters ce genre d'événement. On a écrit l'histoire aujourd'hui. C'était important de célébrer avec eux. Leur soutien va être important tout au long de la compétition ».

Avec trois points au compteur, le Bénin a des chances de se retrouver en huitièmes de finale, que ce soit en qualité de qualifié direct (premier ou deuxième du groupe F) ou parmi les meilleurs troisièmes. L'idéal serait de faire un résultat lors de la dernière journée du premier tour, le 30 décembre contre le Sénégal. Un match pour lequel Yohan Roche a promis de « tout donner ». « On a montré qu'on pouvait faire douter pas mal d'équipes. On a les armes pour aller titiller les favoris », a martelé le héros du jour. En attendant un nouveau fait d'armes face aux Lions ?