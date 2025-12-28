Cote d'Ivoire: CAN 2025 - Émerse Faé et les Ivoiriens saluent la mémoire de Jean-Louis Gasset, «un grand homme»

La nouvelle du décès de Jean-Louis Gasset a sécoué la sélection ivoirienne. Particulièrement les joueurs qui l'ont connu lors de son passage chez les Éléphants et Émerse Faé, son successeur.

La disparition de Jean-Louis Gasset, vendredi 26 décembre 2025, n'a laissé personne indifférent dans le monde du football français. Et même bien au-delà. Car l'homme a laissé une trace partout où il est passé, jusqu'en Afrique de l'ouest, en Côte d'Ivoire, même si son histoire avec la sélection s'est terminée sur une sortie de route. Chez les Éléphants, personne ne lui en a jamais voulu de quitter le banc d'une équipe au bord de l'élimination en phase de groupes de la CAN 2024 à la maison. Parce que la Côte d'Ivoire a fini par l'emporter dans un renversement de situation extraordinaire, en profitant aussi du travail réalisé préalablement par le technicien Français.

Émerse Faé, le pompier de service de l'époque qui avait récupéré la sélection en plein vol et qui la dirige toujours, a évoqué la mort de son prédécesseur en conférence de presse samedi : « On a eu la triste nouvelle hier. Non seulement la moitié des joueurs étaient présents et ont vécu avec Jean-Louis, mais tout le staff, tout le staff intendant, tout le médical, toute la logistique, toute la délégation ivoirienne l'ont connu. C'était une personne qui était bienveillante, une très bonne personne. » Comment aurait-il pu retenir autre chose d'un Jean-Louis Gasset qui avait quitté de lui-même, en larmes mais digne, la sélection ivoirienne en janvier 2024, après avoir relevé un tel défi à 70 ans ?

« Quelqu'un qui m'a convaincu à venir ici en sélection, la première personne qui m'a donné ma chance ici »

« C'est vrai que ça a été difficile pour l'ensemble de la délégation d'apprendre cette nouvelle, a repris le sélectionneur. Au départ, on n'y croyait pas. On croyait que c'était une rumeur qui était sortie comme souvent sur la Toile. Et quand on a eu la confirmation, ça a été un abattement total. On s'est tout de suite repassé toutes les images positives qu'on a traversées avec lui. »

Près de la moitié des hommes qui composent la sélection ivoirienne dans cette CAN 2025 sont passés sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Yahia Fofana, qui a adressé un message d'hommage dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la sélection, a tenu à rappeler que le Montpelliérain a été « un grand homme dans le monde du football, surtout en France. Quelqu'un qui m'a convaincu à venir ici en sélection, la première personne qui m'a donné ma chance ici. C'est une grande personnalité, que son âme repose en paix ».

Le souvenir de l'ancien entraîneur accompagnera évidemment les Éléphants pour le reste du tournoi au Maroc. Et ce depuis l'entraînement de vendredi, avant lequel a été organisée une minute de silence. Afin que même les plus jeunes, à l'image de Guéla Doué qui n'a pas connu Gasset, comprenne la portée de son décès. « Ce sera une motivation supplémentaire de lui rendre hommage (contre le Cameroun, NDLR). On a été très tristes, dévastés d'apprendre ça hier. Toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches et à son âme », a déclaré le jeune défenseur.