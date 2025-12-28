Afrique: CAN 2025 - Les Congolais «fiers» et «soudés» après avoir tenu tête au Sénégal

Renversés et défaits il y a quatre mois à Kinshasa (2-3), la RDC a tenu tête cette fois au Sénégal à Tanger lors de la deuxième journée de la CAN. Un match nul (1-1) synonyme de fierté retrouvée pour les Léopards, portés par un collectif uni et revanchard, comme en témoignent les réactions enthousiastes des joueurs après la rencontre.

La RDC peut savourer ce point du nul décroché face à l'un des favoris de la compétition. Plus qu'un simple résultat, ce match illustre une évolution dans le comportement et la maturité du groupe selon les joueurs, dont Théo Bongonda, absent lors de la défaite des siens à Kinshasa. « Je pense que nous, dans notre esprit, on ne voulait pas perdre, surtout par rapport au dernier match. Le Sénégal, ça reste une très bonne équipe. Ils nous ont fait souffrir avec leurs armes, mais finalement, on est restés solides et solidaires. »

Même satisfaction pour Cédric Bakambu, le buteur congolais, qui insiste sur la solidarité affichée par les siens face à l'équipe sénégalaise. « C'était un gros match, on est rentré un peu dans la partie un peu timorée. On sait que face à nous, on avait le Sénégal, l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe d'Afrique. Je suis fier de mes partenaires, on a sorti une belle prestation. On a su être solide parce que ce n'était vraiment pas facile, notamment en première mi-temps. Aujourd'hui, on sait que si on est tous unis, soudés, solidaires, on peut regarder n'importe quelle équipe en Afrique droit dans les yeux. »

De son côté, Samuel Moutoussamy met en avant les progrès accomplis depuis la défaite de Kinshasa. « On est content de prendre ce point du nul, c'était un match vraiment disputé, c'était équilibré. Ils ont eu des temps forts un peu plus que nous, je pense quand même, mais malgré tout, on était très bien en place, donc il y avait une grosse bataille au milieu du terrain pour tirer profit de chaque situation. On est content de s'en sortir avec un point. On a évolué par rapport au dernier match contre le Sénégal et cela s'est vu. »

Pour Noah Sadiki, très remuant au milieu, ce match avait un goût de revanche, notamment après les critiques subies lors de la défaite à domicile. « Je pense que par rapport à tout ce que les gens ont pu dire, on a eu un sursaut d'orgueil par rapport à ce qui s'est passé à Kinshasa. Je pense qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé, les choses qu'on a subies là-bas, les choses qu'ils nous ont fait subir sur les réseaux sociaux. C'était bon enfant, mais on se devait de répondre aujourd'hui sur le terrain. »