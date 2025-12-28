Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et la RD Congo se neutralisent (1-1)

Tanger (Maroc) — Le Sénégal a fait match nul (1-1) avec la République démocratique du Congo, samedi à Tanger, lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 et devra attendre son prochain match pour valider sa qualification.

La rencontre tant attendue a tenu toutes ses promesses. Elle s'est emballée dès la première minute avec une occasion d'Ismaïla Sarr, qui méritait un meilleur sort que de finir en touche.

Les Lions ont continué à mettre la pression sur les Congolais, sans toutefois parvenir à concrétiser. Les occasions d'Ismaïla Sarr à la 21e puis à la 26e minute auraient pu permettre au Sénégal de mener à la pause, mais le joueur de Crystal Palace (Angleterre) n'était visiblement pas dans un grand jour.

Les hommes de Pape Thiaw ont poursuivi leur domination, toujours sans succès. Les Congolais ont cependant mieux terminé les 45 premières minutes avant de réaliser une meilleure entame en seconde période.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les joueurs de Sébastian Desabre ont accentué la pression sur la défense sénégalaise. Ils finiront par être récompensés à la 61e minute grâce à Cédric Bakambu, auteur de l'ouverture du score.

Dans la foulée, Pape Thiaw procède à son premier changement, Ibrahim Mbaye remplace Ismaïla Sarr, auteur d'un match moyen. Une entrée gagnante, puisque le joueur du Paris Saint-Germain (France) s'est montré décisif en créant plusieurs occasions.

C'est justement sur l'une de ses percées que Sadio Mané reprend un ballon repoussé par le gardien congolais pour égaliser à la 69e minute.

Il s'agit du premier but de Sadio Mané dans cette CAN, récompensant un match abouti du joueur d'Al-Nassr (Arabie saoudite). Véritable métronome, il a donné le tempo chaque fois que ses coéquipiers ont semblé douter.

Il est élu homme du match.

Le Sénégal reprend alors le contrôle du match pour rassurer ses supporters, mais le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final.

Le Sénégal occupe la tête du classement du groupe D (4 points +3, suivi de la RDC (4 points +1).

Dans l'autre rencontre du groupe, le Bénin, prochain adversaire du Sénégal, s'est imposé sur le score de 1-0 et récolte 3 points face au Botswana.