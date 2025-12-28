Afrique: CAN 2025 - Sadio Mané juge le nul face à la RDC mérité des deux côtés

Tanger (Maroc) — Elu homme du match face à la RD Congo (1-1), Sadio Mané a estimé que le Sénégal "méritait mieux" au vu du contenu du match, tout en reconnaissant la solidité défensive congolaise lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025.

"Nous avons fait un bon match dans l'ensemble ce [samedi] soir. Nous méritions de gagner, mais malheureusement nous n'avons pas su concrétiser les occasions créées. Les Congolais ont aussi bien joué ; ils sont restés compacts derrière. Ils méritent également ce point, tout comme nous", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le Sénégal et la RD Congo ont fait match nul (1-1) lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. Les Lions de la Teranga occupent actuellement la première place du groupe grâce à une meilleure différence de buts (+3) contre +1 pour la RDC.

"Nous ne crachons pas sur ce point du nul. L'objectif de toute équipe est de gagner tous les matchs, mais ce n'est pas aussi facile qu'on le pense", a-t-il ajouté, soulignant que ce résultat devrait calmer l'euphorie autour de l'équipe.

Selon le joueur d'Al-Nassr, auteur de l'égalisation sénégalaise, ses coéquipiers vont désormais se reposer et préparer le prochain match contre le Bénin, avec l'objectif de le remporter. "Contre le Bénin, ce sera tout aussi compliqué", a-t-il prévenu.

Mané a également salué le soutien du public sénégalais, venu nombreux assister à la rencontre.

"Nous étions contents de voir notre public derrière nous. C'est ce que nous attendions de lui. Nous allons prendre ce point du nul. La CAN n'est pas facile et nous en sommes conscients", a-t-il dit.