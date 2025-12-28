Sénégal: Tocky Gare - Deux cases de santé inaugurées à Khayokh et à Wangha

Diourbel — Le maire de la commune de Tocky Gare, Moussa Thiaw, a inauguré samedi, les cases de santé de Khayokh et de Wangha, deux localités du département de Diourbel (centre), dans le cadre du renforcement de la carte sanitaire locale.

"Vingt-deux ans après sa création, nous avons pris l'engagement de réhabiliter la case de santé de Khayokh, qui était dans un état de délabrement avancé, afin d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations", a déclaré l'édile lors de la cérémonie.

Il a indiqué que la municipalité a également accompagné les populations de Wangha, qui s'étaient organisées pour la construction d'une case de santé, en mobilisant des ressources pour la réalisation de l'infrastructure.

Selon Moussa Thiaw, les deux structures sanitaires sont équipées de matériels modernes.

En collaboration avec l'infirmier-chef de poste de Tocky Gare et le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel, la mairie va travailler à la mobilisation du personnel soignant nécessaire au fonctionnement de ces structures, a-t-il assuré.

Le maire a invité les populations bénéficiaires à préserver les infrastructures et les équipements afin de consolider les investissements consentis par la municipalité.

Il a par ailleurs annoncé la remise prochaine d'un appareil d'échographie au poste de santé de Walalane.

La cérémonie d'inauguration a été précédée, dans la matinée, d'une randonnée pédestre organisée sur le thème : "Le sport, vecteur de bien-être et de cohésion sociale", en présence du secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (AFP, opposition), Mbaye Dione, et du maire de Diourbel, Malick Fall.

Moussa Thiaw a réaffirmé l'ambition de la municipalité de pérenniser cette initiative sportive au bénéfice du bien-être des populations.