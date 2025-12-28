Sénégal: Bignona - Pose de la première pierre de la grande mosquée de Coulaye

Coulaye (Bignona) — Le porte-parole du khalife général des Khadres, Cheikh Al Khalifa Kounta, a présidé, vendredi, la cérémonie de pose de la première pierre de la grande mosquée de Coulaye, lors du Gamou annuel de ce village de la commune rurale de Tenghory dans le département de Bignona (sud), a constaté l'APS.

Le sous-préfet de Tenghory, Amadou Dème, le maire de Tenghory, Sidi Badji, ainsi que de nombreuses autorités religieuses, dont des dignitaires de la famille Kounta de Ndiassane, ont pris part à cet événement.

S'exprimant au nom du khalife général de la famille Kounta, Cheikh Al Khalifa Kounta a appelé à l'unité, à la paix et au respect des préceptes de l'islam.

Il a insisté sur la nécessité de valoriser les enseignements islamiques, de respecter les enfants et de bannir la méchanceté pour bâtir un Sénégal de paix.

" Il n'y a pas de crise économique, il faut surtout de la volonté. Unissons nos coeurs et adorons Dieu", a-t-il déclaré, exhortant les autorités locales à oeuvrer pour l'achèvement rapide de la mosquée, qu'il a qualifiée de "bénédiction divine".

Cheikh Al Khalifa Kounta a également réaffirmé l'engagement de la confrérie khadriya à oeuvrer pour la paix, notamment en Casamance, priant pour que la mosquée soit inaugurée l'année prochaine.

Le porte-parole a rappelé les liens unissant Coulaye, "une terre d'islam", à Cheikh Bou Mouhamed Kounta (1840-1914), père fondateur de Ndiassane et descendant du Prophète Mouhamed (PSL).

Il a exprimé la "fierté" de la confrérie khadriya de compter de nombreux disciples dans cette partie sud du pays.

Prenant la parole, le sous-préfet de Tenghory, Amadou Dème, a salué " une journée de haute portée religieuse", marquée à la fois par la célébration du Gamou et la pose de la première pierre de la mosquée.

Représentant le président de la République, il a assuré du soutien de l'État et s'est engagé à transmettre les doléances des populations aux plus hautes autorités.

Amadou Dème a notamment sollicité des prières pour un Sénégal de paix durable.

De son côté, le président du comité d'organisation, Pape Souleymane Badji, a exprimé la reconnaissance du village de Coulaye pour cet événement "historique sur les plans spirituel et social".

Il a rendu hommage aux autorités administratives et religieuses, ainsi qu'au marabout Sidi Mohamed Kounta, saluant son engagement en faveur de l'islam et du développement local.

Profitant de la tribune, le comité d'organisation a formulé plusieurs doléances, dont le bitumage du tronçon quittant la RN4 à Coulaye, jugé essentiel pour le désenclavement de la zone, ainsi que la délibération d'un terrain destiné à l'implantation d'une usine de fabrication de poteaux électriques afin de lutter contre l'exode rural.

Le chef du village de Coulaye, Lamine Manga, s'est réjoui de la forte mobilisation, appelant les populations à renforcer leur adhésion aux initiatives communautaires, notamment dans le domaine de la santé.

Le maire de Tenghory, Sidi Badji, a rappelé le caractère historique et religieux de Coulaye, premier village islamisé du département de Bignona, réaffirmant l'engagement de la municipalité à accompagner les populations dans la satisfaction de leurs doléances.

Les autorités locales ont exprimé l'espoir que cette édition contribue à élever le Gamou de Coulaye au rang d'événement religieux d'envergure nationale, au-delà de sa dimension spirituelle, comme espace de réflexion sur les valeurs de paix, d'unité et de cohésion sociale prônées par l'islam.