Afrique: CAN 2025 - Match nul entre le Sénégal et la RD Congo, à la mi-temps

27 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Le Sénégal et la République démocratique du Congo ont fait match nul et vierge, samedi à Tanger, à la mi-temps, du match comptant pour la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations.

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a reconduit le même onze de départ aligné lors du match face au Botswana, pour cette deuxième sortie des Lions dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, contre la République démocratique du Congo.

Fidèle à son choix de continuité, Pape Thiaw maintient son système en 4-2-3-1, avec l'objectif de décrocher une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Voici le onze de départ du Sénégal est composé de :

Édouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly (capitaine), Moussa Niakhaté, Krépin Diatta et Ismaïl Jakobs en défense ; Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye au milieu ; Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Ismaïla Sarr en soutien de l'attaquant de pointe, Nicolas Jackson.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.