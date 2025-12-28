Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage du PCT à Jean Enoch Ngoma et Jean Michel Mavoungou Ngot

Décédés respectivement les 2 et 4 décembre par accident de circulation dans le département de la Bouenza, et à Brazzaville des suites d'une maladie, Jean Enoch Ngoma Nkengué, membre de la commission de contrôle et de vérification (CNCE), et Jean Michel Mavouingou Ngot, membre du comité central du Parti congolais du travail (PCT) ont été portés en terre le 26 décembre au mausolée Marien-Ngouabi, après avoir reçu des hommages du parti au siège fédéral de Mpila, en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Pour avoir oeuvré inlassablement au PCT pendant environ 50 ans, ces deux cadres du PCT ont reçu des hommages dignes à leur rang. Le président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, a tenu à honorer leur mémoire en déposant des gerbes de fleurs au pied du catafalque érigé pour la circonstance au siège de la fédération PCT-Brazzaville.

Né le 15 septembre 1948 à Brazzaville, le Premier membre de la CNCE du PCT, Jean Enoch Ngoma Nkengué, a trouvé la mort à la suite d'un accident de circulation survenu sur la route nationale n°1, au péage de Keni, non loin de la ville de Loutété. De l'école primaire au cycle supérieur, le parcours scolaire de l'illustre disparu a été marqué, d'après Serge Michel Odzocki, par l'ambition légitime d'atteindre l'excellence. Il était détenteur d'un certificat de fin d'études en 1967, au cours normal de Fort-Rousset (actuel Owando), d'un baccalauréat série A4 en 1970 au lycée Savorgnan-de-Brazza et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (option journalisme) en 1991 à l'Ecole supérieure du parti, obtenu en cours de carrière.

Instituteur, conseiller pédagogique principal et directeur des écoles primaires, Jean Enoch Ngoma Nkengué a oeuvré de 1983 à 1993, soit dix ans, comme journaliste où il a occupé les fonctions de rédacteur en chef, ensuite directeur du journal « Jeunesse et révolution », puis directeur de la presse nationale au département de la presse, propagande et information du parti.

Il a occupé entre 1997 à 2008, les fonctions de préfet de la région du Pool, 2e adjoint au maire de Brazzaville, puis 1er vice-président du conseil départemental et municipal. Attaché au cabinet du président de la République de 1990 à 1991, il a été de 2022 jusqu'à sa mort conseiller départemental et municipal de Brazzaville.

Adhérant au PCT en 1984, il est élu membre du comité central en 1990 avant d'intégrer le bureau politique en 2026. De 2009 jusqu'au 2 décembre dernier, il était le Premier membre de la CNCE. « Pendant près de 50 ans, le camarade Jean Enoch Ngoma Nkengué s'est investi dans la vie publique nationale avec conviction et constance, toujours guidé par le sens élevé du devoir.

Son engagement politique, sa détermination inébranlable et sa fidélité au PCT l'ont fait distinguer, notamment à un moment critique de la vie du parti, lorsque celui-ci a vu naître en son sein deux courants opposés », a témoigné le président de la CNCE du PCT dans son oraison funèbre. Notons qu'avant sa mise en terre au mausolée Marien-Ngouabi, Jean Enoch Ngoma a reçu des hommages du conseil départemental et municipal de Brazzaville, en présence de Dieudonné Bantismba, et du collectif des sénateurs élus à Brazzaville.

Hommage à Jean Michel Mavoungou Ngot

De son côté, Jean Michel Mavoungou Ngot a été membre du comité central du PCT. Il a, de son vivant, occupé les fonctions d'ancien vice-président de la CNCE, ancien député et ancien président du conseil municipal, maire de la ville de Dolisie. Né le 5 août 1953 à Pointe-Noire, Jean Michel Mavoungou Ngot a fait ses études supérieures à Oran, en Algérie, où il obtint le diplôme de fin de stage à la Raffinerie d'ARZEW en 1973 et le diplôme d'ingénieur en pétrochimie à l'Institut de pétrole d'Oran en 1975. Ceci après l'obtention de son BEMG en 1968 et de son baccalauréat, série D, au lycée Drapeau rouge à Brazzaville, en 1971.

Il a servi comme agent training dans les différentes unités puis assistant technique de production à la Société des verreries du Congo à Pointe-Noire et ensuite à la Congolaise de raffinerie comme agent de variation technique des stocks Hydro-Congo à Pointe-Noire. Après avoir oeuvré à l'UJSC entre 1980 et 1990, il est élu membre du comité central du PCT en 1990.

Il a été, entre autres, secrétaire général du comité exécutif du PCT de l'arrondissement 3 Tié-Tié de 1992 à 1995 puis secrétaire à l'économie de 1995 à 1998 ; premier adjoint au maire de la ville de Dolisie de 1999 à 2003 ; président du Conseil municipal, maire de la ville de Dolisie de 2002 à 2008. « Militant actif dans les structures du PCT dans le département du Niari, Jean Michel Mavoungou Ngot a affronté le suffrage universel et a été élu député de la circonscription électorale de Moutamba, mandature 2007-2012.

Il a été pendant cette période, premier adjoint du président du groupe parlementaire PCT et alliés à l'Assemblée nationale. Bénéficiant encore de la confiance du souverain primaire, il a été réélu député de Moutamba, mandature 2012-2017. De 2011 à 2019, il a assumé les fonctions de vice-président et président par intérim de la CNCE du PCT », a déclaré le président du comité PCT-Mfilou, Jean Marie Nsondé, dans son oraison funèbre.