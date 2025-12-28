Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Le PCT appelle à la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a demandé le 27 décembre à Brazzaville, à l'ouverture du 6e congrès ordinaire, au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de se présenter à l'élection présidentielle de mars 2026.

Dans son discours bilan et d'orientation, prononcé devant des délégations d'une vingtaine de partis politiques étrangers, d'une quarantaine de partis nationaux tant de l'opposition que de la majorité présentielle, ainsi que les 3000 congressistes, Pierre Moussa a donné les raisons de la énième candidature de Denis Sassou N'Guesso. « Au cours de ce congrès, une décision majeure sera prise relative à l'investiture de candidat à l'élection présidentielle de mars 2026.

La candidature de notre champion de tous les temps, le camarade président Denis Sassou N'Guesso, est la seule susceptible d'assurer au PCT et à la majorité présidentielle la stabilité du pays. Le PCT appelle le président Denis Sassou N'Guesso à présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle », a-t-il lancé sous les applaudissements des congressistes.

Selon lui, le PCT abordera cette échéance avec sérénité, confiance et ambition. Mais cette ambition exige une mobilisation totale, une discipline exemplaire et une fidélité sans faille aux valeurs du parti. Cette ambition exige également un parti rassemblé, organisé, à l'écoute des préoccupations des populations et capable de proposer des solutions concrètes aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre pays est confronté.

Pour des raisons de candidature du président de la République, il a évoqué sa position de proche compagnon du président Marien Ngouabi, donc un homme plus expérimenté de la classe politique congolaise. « Nous avons encore besoin de son expérience dans ce monde plein d'incertitudes ; il a l'unité nationale dans son gène ; garant de la paix dans le pays », a poursuivi Pierre Moussa.

Il a aussi rappelé que le 6e congrès ordinaire se tient dans un contexte marqué par la fin d'un mandat ouvert au lendemain du 5e congrès ordinaire de décembre 2019, placé sous le signe de la restauration de l'unité, de la cohésion et de la discipline. « Au cours de ces six dernières années, nous avons travaillé sans relâche à la mise en oeuvre des orientations du 5e congrès ordinaire. Pour ce faire, nous avons adopté un plan d'actions pluriannuel visant quatre objectifs stratégiques, à savoir dynamiser le parti, améliorer les performances électorales du parti ; renforcer les relations avec les partis amis et le mouvement associatif », a déclaré le secrétaire général du PCT.

S'agissant du bilan, il s'est réjoui de la moisson du PCT pendant ces cinq dernières années, notamment lors de l'élection présidentielle de mars 2021, les législatives et locales de 2022 et sénatoriales de 2023 avec la clé la réélection de son candidat, l'obtention de 112 députés, 59 sièges au Sénat sur les 72 ; 652 conseillers sur les 1154 aux locales, offrant une majorité confortable au président de la République.

De 2020 à ce jour, douze sièges du parti ont été construits et six autres sont en cours. Durant le mandat finissant, une campagne permanente d'adhésion a été menée à l'issue de laquelle les effectifs des membres du parti se sont considérablement accrus. «De 473 700 en 2020 à 615 300 en 2024, soit une augmentation de 30%. Ce qui est très important en termes d'électeurs. 600 000 membres entraînent un potentiel de partisans électeurs qu'on peut multiplier par trois ou quatre, voire plus. Dans ce cas, vaincre le PCT deviendrait très ardu », a-t-il souligné.