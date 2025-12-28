Congo-Brazzaville: Parution - Roger Armand Makany présente 'Le management par les détails'

Lors d'un déjeuner de presse organisé le 26 décembre dans l'enceinte de l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE), le promoteur de cet établissement, le Pr Roger Armand Makany, a présenté son nouvel ouvrage intitulé « Le management par les détails : les clés de la performance managériale à travers l'attention aux détails ». Ce livre de 148 pages, édité aux Éditions Hemar,

L'auteur invite les gouvernants, les chercheurs, les managers et les étudiants, à travers son ouvrage, à adopter une nouvelle posture managériale : celle de réhabiliter le détail comme un levier d'efficacité, de rigueur et de transformation. Il soutient que la performance durable repose moins sur des grandes orientations abstraites que sur l'attention portée aux éléments souvent jugés secondaires.

« Le management par les détails » met ainsi en lumière les petits détails, notamment les microprocessus, qui se révèlent bien souvent être au coeur des échecs organisationnels. L'ouvrage souligne une réalité fréquemment négligée : ce sont les détails qui déterminent la réussite ou l'échec d'un projet, d'une organisation, voire d'un pays.

Pour étayer son propos, l'auteur s'appuie sur des exemples concrets tirés de la vie quotidienne, tels que la gestion de l'électricité, de l'eau, l'analyse d'une scène de crime ou encore l'interprétation d'un bulletin scolaire. À travers ces illustrations, il démontre que le « globalement satisfaisant » constitue une illusion dangereuse. Selon le Pr Roger Armand Makany, l'Afrique, en particulier, paie le prix de cette culture du global, laquelle culture freine l'atteinte réelle des indicateurs de l'émergence.

Structuré en six chapitres, l'ouvrage explicite la notion de « détail » et en précise l'importance dans le management. L'auteur y développe la figure du manager attentif aux détails capable d'anticiper les dysfonctionnements et d'améliorer durablement la performance organisationnelle. « Le message est simple mais puissant : un bon manager ne se contente pas d'avoir du savoir et du savoir-faire, il cultive surtout un savoir-être fondamental, celui de prêter attention aux détails. Cette compétence, rarement citée dans les manuels classiques, est pourtant transversale. Elle améliore l'organisation, la communication, la qualité, la gestion du temps et des conflits », a expliqué l'auteur.

Dans ce livre, Roger Armand Makany met également en évidence les dangers et les erreurs qualifiés d'insignifiants, mais qui, mal maîtrisés, peuvent engendrer de lourdes pertes. Il propose ainsi de contractualiser et de canaliser ces failles afin de prévenir leurs impacts négatifs. Considéré comme un véritable guide de management, l'ouvrage valorise l'importance des détails et leurs effets directs sur la gouvernance.

Son écriture s'inspire à la fois de l'expérience managériale de l'auteur et de son constat selon lequel de nombreux leaders peinent à s'émanciper parce qu'ils privilégient l'essentiel apparent au détriment de l'analyse approfondie des détails. Roger Armand Makany invite ainsi la société à rechercher non pas « l'essentiel satisfaisant », mais des « détails satisfaisants », gages d'excellence et de durabilité.

Présentant le livre, le secrétaire général de l'ESGAE, Marcel Mbaloula, a souligné que « Le management par les détails » repose sur une conviction forte : l'excellence organisationnelle ne se décrète pas, elle se construit jour après jour à travers l'attention portée aux éléments qui peuvent sembler insignifiants.

L'ouvrage développe trois idées majeures : les détails ne sont pas anecdotiques ; leur maîtrise est essentielle ; et le management par les détails ne relève pas du micromanagement, mais constitue une véritable philosophie de gestion. Offrant des réponses concrètes aux défis contemporains, ce livre s'adresse aux administrateurs, aux gestionnaires et à l'ensemble des acteurs de la société qui aspirent à une gouvernance efficace et responsable.

Notons enfin que Roger Armand Makany est professeur titulaire des universités, promoteur et directeur général de l'ESGAE de Brazzaville. Classée au ranking Eduniversal avec trois palmes d'excellence, l'ESGAE est également le premier établissement privé à avoir obtenu le statut d'utilité publique au Congo. Ce livre de 148 pages a été édité aux Éditions Hemar,