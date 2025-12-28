Afrique: CAN 2025 (Groupe C) - Le Nigeria se fait peur mais valide sa qualification face à une Tunisie accrocheuse (3-2)

Le suspense aura été total jusqu'au bout au Complexe sportif de Fès. Longtemps dominateur, le Nigeria a fini par s'imposer difficilement face à la Tunisie (3-2), ce samedi 27 décembre 2025,, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une victoire précieuse qui envoie les Super Eagles en huitièmes de finale, malgré une fin de match sous haute tension.

Dès l'entame, les Nigérians affichent leurs intentions. Avec un trio offensif très mobile composé d'Osimhen, Lookman et Adams, les Super Eagles confisquent le ballon et étouffent des Aigles de Carthage rapidement acculés dans leur camp. Après plusieurs alertes, Victor Osimhen finit par concrétiser la domination nigériane à la 44e minute, en reprenant de la tête un centre millimétré d'Ademola Lookman (1-0).

Au retour des vestiaires, le Nigeria accélère encore. Sur corner, Wilfred Ndidi double la mise d'un puissant coup de tête (50e), avant que Lookman, encore décisif, n'inscrive le troisième but nigérian à la 67e minute, concluant une action initiée par Osimhen (3-0). À cet instant, le match semble plié.

Mais la Tunisie refuse d'abdiquer. Sur un coup franc bien tiré par Hannibal Mejbri, Montassar Talbi réduit le score de la tête (75e, 3-1), redonnant espoir aux siens. Portés par les entrées de Tounekti et Gharbi, les Aigles de Carthage mettent alors une pression intense sur la défense nigériane.

Le tournant intervient à la 86e minute, lorsque l'arbitre accorde un penalty à la Tunisie après une main d'Osayi-Samuel. Abdi transforme la sentence avec sang-froid (87e, 3-2), plongeant le Nigeria dans le doute. Les sept minutes de temps additionnel sont irrespirables, ponctuées de frayeurs, dont une énorme occasion manquée par Gharbi à la 90+7e minute.

Bousculés mais solides, les Super Eagles tiennent bon jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, le Nigeria valide sa qualification pour les huitièmes de finale, tandis que la Tunisie devra jouer sa survie lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Un match spectaculaire et riche en rebondissements, à la hauteur de l'affiche, qui confirme le Nigeria comme un sérieux prétendant au titre, tout en laissant entrevoir le caractère et les ressources mentales des Aigles de Carthage.