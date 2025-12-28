Afrique: CAN 2025 - Groupe C - L'Ouganda et la Tanzanie se neutralisent, un nul qui n'arrange personne

Opposées ce samedi 27 décembre 2025 à Rabat pour leur deuxième sortie dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des nations, l'Ouganda et la Tanzanie se sont quittées sur un match nul (1-1) au terme d'une rencontre intense, indécise et riche en rebondissements. Un résultat frustrant pour les deux sélections, toujours à la recherche de leur première victoire dans la compétition.

Sous une pluie battante au coup d'envoi, les deux équipes ont entamé la rencontre avec beaucoup d'engagement mais peu de précision. La Tanzanie se montre dangereuse en contre, notamment par Msuva, tandis que l'Ouganda répond par des offensives sur les côtés, Kayondo et Mato se procurant plusieurs situations intéressantes. Les gardiens Onyango et Foba se distinguent tour à tour, maintenant le score vierge jusqu'à la pause malgré quelques occasions franches, dont une tête ougandaise sur la transversale.

Au retour des vestiaires, la Tanzanie affiche de meilleures intentions. Cette domination est récompensée à la 59e minute lorsque Simon Msuva transforme sans trembler un penalty, consécutif à une main d'Alhassan dans la surface. Les Taifa Stars pensent alors tenir un succès précieux.

Mais l'Ouganda refuse d'abdiquer. Après plusieurs changements offensifs, les Cranes poussent et finissent par être récompensés à dix minutes du terme. Bien servi par Omedi sur le flanc droit, Uche Ikpeazu s'impose dans les airs et égalise d'une tête puissante (80e).

La fin de match est complètement folle. L'Ouganda obtient un penalty à la 89e minute, mais Okello manque le cadre, laissant filer une balle de match. Dans le temps additionnel, la Tanzanie passe tout près du hold-up lorsque M'Mombwa, seul face au but vide après une sortie manquée d'Onyango, ne parvient pas à cadrer.

Au final, ce nul (1-1) laisse les deux équipes dans une situation délicate avant la dernière journée. Ouganda et Tanzanie devront impérativement s'imposer lors de leur prochain match pour espérer une qualification pour la suite de la CAN 2025.