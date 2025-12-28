Cote d'Ivoire: Tafiré - Inauguration du premier commissariat et lancement de l'opération Épervier 11

La ville de Tafiré a franchi une étape majeure dans le renforcement de la sécurité intérieure avec l'inauguration de son tout premier commissariat de police, le vendredi 26 décembre 2025. Placée sous le signe du rapprochement entre l'administration et les populations, la cérémonie illustre la volonté de l'État de garantir la protection des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national.

Cette infrastructure sécuritaire s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui vise à doter chaque localité d'équipements adaptés, garants de stabilité, de paix sociale et de développement durable. Elle traduit également l'attention soutenue des plus hautes autorités de l'État pour le renforcement de la sécurité intérieure et la consolidation du vivre-ensemble.

Lors de son allocution, l'autorité ministérielle a salué l'engagement constant de Koné Tiémoko Meyliet en faveur de la stabilité institutionnelle, de la cohésion nationale et du développement harmonieux des territoires. À travers lui, c'est l'ensemble du Gouvernement qui a été remercié pour les actions menées en faveur d'une administration plus proche des citoyens.

Chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Hambol, Tafiré occupe une position stratégique dans le nord du pays. Carrefour humain et économique, la localité se distingue par la diversité de ses communautés, la richesse de son patrimoine culturel et la vitalité de son tissu social. Son économie repose principalement sur l'agriculture, notamment la culture de l'anacarde, les productions vivrières et le commerce, moteurs essentiels de subsistance pour les populations.

Ce dynamisme économique, porté par les forces vives locales et une jeunesse engagée, nécessite un environnement sécurisé, favorable à l'investissement, à l'initiative privée et à la création de richesses. Lors de la cérémonie, il a été rappelé que la sécurité constitue un pilier fondamental du développement durable. Sans elle, ni croissance économique, ni progrès social ne peuvent être durablement assurés.

L'ouverture de ce premier commissariat revêt ainsi une portée symbolique et historique, marquant la présence tangible de l'État à Tafiré. Au-delà de sa mission régalienne, il se veut un espace de prévention, de dialogue et de médiation. Dans une zone marquée par un fort brassage des populations, la police de proximité apparaît comme un outil essentiel pour anticiper les risques, apaiser les tensions et renforcer la cohésion sociale.

Aux policiers appelés à y servir, un message clair a été adressé : être des agents de proximité, à l'écoute des populations, respectueux des lois et des droits humains. Garants de l'ordre public, ils représentent également le visage de l'État auprès des citoyens. Une collaboration étroite avec les autorités administratives, traditionnelles et les leaders communautaires a été vivement encouragée.

Aux populations de Tafiré, il a été rappelé que la sécurité est une responsabilité collective. Leur implication active, notamment à travers la collaboration avec la Police nationale et le signalement des situations suspectes, demeure essentielle pour bâtir une ville plus sûre et plus prospère. Avec l'ouverture de ce commissariat, Tafiré amorce ainsi une nouvelle ère, placée sous le sceau de la sécurité de proximité, de la confiance retrouvée et du développement partagé.

À l'occasion de cette cérémonie, le ministre a également lancé l'opération Épervier 11, un dispositif spécial visant à sécuriser les élections législatives à venir et les fêtes de fin d'année, réaffirmant l'engagement de l'État à garantir un climat apaisé, sûr et serein pour l'ensemble des populations.