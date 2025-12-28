Cote d'Ivoire: Guitry - Philippe Kragbé appelle à la paix

La circonscription électorale 128 a connu, le samedi 27 décembre, une mobilisation notable des électeurs à l'occasion du scrutin. Dès les premières heures de la journée, de longues files d'attente ont été observées devant plusieurs bureaux de vote, traduisant une participation portée par la conviction citoyenne.

À 10 heures, à l'EPP Guitry 1, bureau de vote numéro 03, Philippe Kragbé a accompli son devoir civique. À sa sortie, l'index marqué de l'encre indélébile, il a salué le bon déroulement du processus électoral et lancé un appel solennel à l'apaisement. « Je voudrais remercier la Commission électorale indépendante pour le bon déroulement du processus et féliciter la population qui a compris la nécessité d'accomplir son devoir de citoyen », a-t-il déclaré, avant d'insister : « Une élection, ce n'est pas la guerre. Après une élection, il y a une vie » a déclaré le candidat.

Dans plusieurs localités de la circonscription, de Bada à Téhiri, en passant par Tiégba et Kofesso, les électeurs se sont rendus aux urnes dans un climat globalement calme. À l'issue de son vote, Philippe Kragbé a réitéré son appel à la paix et à la cohésion, soulignant que le « Départ Nouveau » ne saurait se construire dans la division, mais dans un climat apaisé, propice à l'action collective et à la prise en main du destin de la circonscription par ses populations.