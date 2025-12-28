Afrique: CAN 2025 - Sénégal-Rd Congo, au grand stade de Tanger à 15 Gmt - Les « Lions » prêts à danser le fimbu !*

27 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Abdoulaye THIAM

Rd-Congo -Senegal ou Senegal -Rd Congo ! L'Afrique de football retiendra encore cette affiche qui avait tenu en haleine tout un continent lors des éliminatoires de la coupe du monde 2026 marquée par une prestation XXL des Lions qui ont réalisé la remontada de l'année au stade des Martyrs de Kinshasa (2-3).

Un affront que les Léopards qui ont repris du poil de la bête en éliminant le Cameroun et le Nigeria en barrages africains, attendent laver. Ce que les poulains de Pape Thiaw refusent d'attendre.

(TANGER - Maroc) - Duel explosif. Duel des fauves. Finale avant la lettre. Chacun y va de son commentaire pour analyser le match devant opposer le Sénégal a la République démocratique du Congo (Rd Congo) ce samedi 27 décembre au Grand Stade de Tanger pour le compte de la deuxième journée de la poule D à partir de 15 heures GMT.

Après une brillante victoire (3-0) acquise avec la manière devant une modeste sélection du Botswana, les « Lions » du pays de la Teranga ont l'obligation de confirmer face à l'équipe en forme du moment, la Rd Congo. Vainqueur des barrages africains devant le Cameroun et le Nigeria, les Léopards arrivent au Maroc avec un moral d'acier qui tranche d'avec celui qui était en berne après l'affront qu'ils avaient subi devant leur public contre les Lions. Une victoire 2-3 qui avait touché l'orgueil d'un tout un peuple chauffé pourtant a blanc pour danser le fimbu. Mais, la bande de Kalidou Koulibaly va briser leur rêve en empochant les trois points avec une remonda qui va rester dans les annales du football africain.

Toutefois, ce soir, un autre match, un autre contexte, une autre compétition. Il ne s'agira point non plus d'un match décisif même si le vainqueur va rejoindre l'Égypte de Mohamed Salah qui a déjà composté son ticket pour les 8emes de finale. La Rd Congo s'était contentée d'un score étriqué (1-0) devant le Benin. Ce soir, elle devrait sortir le grand jeu si elle veut démontrer a la phase du monde que la défaite du 10 septembre était juste un accident de parcours. Mais attention, aux Lions qui sont plus que jamais déterminés a accrocher une deuxième étoile sur le maillot.

