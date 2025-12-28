Ile Maurice: Repas partagés et vie chère - Baisse de la demande de service traiteur

En cette période festive, partager un repas festif est au coeur des célébrations, offrant l'occasion de recevoir ses proches et de se retrouver autour de la table. Pourtant, les services de traiteur constatent une baisse de la demande par rapport à l'an dernier.

Entre la hausse des prix des ingrédients, la concurrence croissante et l'évolution des habitudes des consommateurs, les gérants doivent redoubler d'efforts pour maintenir leurs activités. Face à la hausse des prix et au coût de la vie, certains préfèrent préparer eux-mêmes leur repas ou organiser un bring and share plutôt que de recourir à un service traiteur. Cette formule leur permet de mieux maîtriser leur budget tout en partageant un moment festif avec leurs proches.

Du côté des prestataires, Uttam Jhagur, gérant de Up Caterers Ltd, explique que sa clientèle reste habituelle. «Il n'y a pas de nouveaux clients cette année. Nous avons eu quelques demandes pour des décorations, incluant tables, chaises et couverts, mais la majorité concerne uniquement la commande de repas. Pour les petits groupes de dix à 15 personnes, nous ne fournissons pas de service complet, mais que le repas que les clients viennent chercher eux-mêmes. Pour Noël et le Nouvel An, je n'ai que des commandes de petits groupes de personnes.» Pour lui, les prix n'ont pas posé de problème majeur. «Comme d'habitude, certains clients demandent un rabais, mais le service lui-même dépend de leur budget.»

De son côté, Bruno, gérant de Chef Bruno Catering Services, constate une baisse notable par rapport à 2024. «La demande n'est pas aussi forte que d'habitude. L'année dernière, nous avions beaucoup plus de réservations.» La faible demande concerne principalement leur spécialité, la cuisine asiatique et des menus festifs de canard, dinde et fruits de mer. Selon des gérants de service traiteur, ce ralentissement s'explique surtout par la hausse des prix et la concurrence de ceux qui pratiquent des tarifs bas. «Mais nous ne pouvons pas absorber tous les coûts. Le poulet, la viande et le poisson, par exemple, coûtent aujourd'hui plus cher et il est difficile de travailler à bas prix tout en maintenant la qualité. C'est insoutenable», indique l'un d'eux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tendance à la baisse

Quant à Bruno, il confie avoir quelques commandes pour le 31 décembre, mais pas autant qu'il l'espérait. Il reste possible qu'il ait des demandes de dernière minute, espère-t-il. Une autre gérante de service traiteur confirme la tendance à la baisse. «La demande a diminué. Tout est plus cher aujourd'hui. Certains clients demandent un devis et annulent ensuite à cause des prix.Pour attirer des clients, nous faisons un maximum de marketing et essayons de réduire nos marges, car si nous ne le faisons pas, nous ne travaillons pas et il faut quand même payer le personnel et le boni de fin d'année.»

Ainsi, pour ces fêtes, les services traiteur doivent jongler entre qualité, concurrence et budget des clients, dans un contexte économique difficile pour tous les acteurs du secteur.