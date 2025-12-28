Ile Maurice: Renouveau du MTCJC en 2025 - Une saison réussie

La saison du renouveau du Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC) peut être qualifiée de réussite. Compte tenu des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles le MTCJC a repris l'organisation des courses hippiques, le travail accompli est remarquable. Après deux années sans revenus et une situation financière critique, le Club, pourtant à genoux, a su se relever, tel le phénix renaissant de ses cendres, pour relever avec succès le défi d'une saison.

Bien que la saison ait démarré tardivement, l'organisateur est parvenu à proposer 16 journées de courses malgré un nombre de chevaux peu conséquent. Les performances sur la piste ont été de grande qualité, marquées notamment par l'émergence de nouveaux acteurs dans l'industrie, à l'image d'Arveen Nagadoo, sacré meilleur upcoming trainer. Les chronos enregistrés tout au long de la saison témoignent également de l'excellent travail effectué sur l'entretien de la piste.

Grâce au soutien du gouvernement et au sponsoring de plusieurs sociétés, dont l'État mauricien est actionnaire, notamment Mauritius Telecom, le Club de la rue Eugène Laurent n'a rencontré aucune difficulté à réunir les partenaires nécessaires pour assurer la couverture financière de la saison. Les quatre courses classiques ont, à cet égard, rencontré un franc succès.

Fort engouement du public

L'indicateur principal permettant de mesurer la réussite d'un organisateur de courses demeure incontestablement l'engouement du public. Sur ce plan, le MTCJC a largement rempli son contrat. Les spectateurs se sont déplacés en grand nombre pour assister aux courses et ont parié bien davantage que lors des saisons précédentes, organisées par le People's Turf Club.

À ce titre, pour les 16 journées de courses de cette saison, le Club a enregistré un total betting turnover de Rs 2 milliards. Ce qui en dit long. L'un des opérateurs du Tote a, pour sa part, enregistré une hausse moyenne de 160 % du turnover par journée de courses par rapport à l'année dernière.

En adoptant un modèle de gestion plus économique, notamment sans subventions aux palefreniers, le MTCJC commence progressivement à souffler financièrement et devrait, au fil des prochaines saisons, parvenir à redresser durablement sa situation.

Défis à relever

Le principal bémol concerne toutefois les écuries, qui se retrouvent dans une situation financière délicate. Avec des charges en hausse et un stakes money jugé trop faible, plusieurs peinent à joindre les deux bouts. Il s'agit là d'un dossier prioritaire sur lequel le MTCJC devra se pencher pour la prochaine saison.

Si le projet de commingling des paris avec l'étranger n'a pas encore été mis en oeuvre, cette situation s'explique principalement par des contraintes juridiques découlant des amendements apportés à la Gambling Regulatory Authority Act en juillet 2025. Selon nos informations, le MTCJC bosse fort sur ce dossier et collabore étroitement avec la Gambling Regulatory Authority afin de lever l'ensemble des obstacles réglementaires.

La concrétisation de ce projet permettrait à l'organisateur de générer des revenus supplémentaires et, par ricochet, d'augmenter les sommes redistribuées en stakes money. Des progrès significatifs auraient ainsi été enregistrés, tant sur le volet du commingling avec des opérateurs de tote internationaux que sur la structuration de mécanismes de collecte de revenus auprès d'autres acteurs mondiaux, les discussions étant bien avancées.

Perspectives

La saison 2026 s'annonce dès lors comme une étape cruciale, porteuse d'espoirs, à condition que les réformes nécessaires soient menées à bien pour consolider durablement le renouveau de l'hippisme mauricien. Pour pouvoir organiser davantage de courses en 2026 le club devra s'assurer d'avoir un nombre de chevaux suffisants. À ce titre, l'octroi de nouvelles licences d'entraîneurs pourrait être une solution.

La saison 2026 apporte certes ses défis, mais nous pensons qu'elle devrait être meilleure que celle de 2025.