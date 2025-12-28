Afrique: CAN 2025 - Bakambu à un but du record de Mbokani en équipe nationale de la RDC

27 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Cédric Bakambu continue d'écrire son histoire avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo. L'attaquant des Léopards a une nouvelle fois été décisif ce samedi 27 décembre 2025, en inscrivant le but congolais lors du match nul (1-1) face au Sénégal, comptant pour la 2e journée du groupe D de la phase finale de la CAN 2025.

Grâce à cette réalisation, Bakambu totalise désormais 21 buts, soit à un seul but du record historique détenu par Dieumerci Mbokani (22 buts).

Appelé pour la première fois en sélection nationale en mars 2015, Cédric Bakambu a fait ses débuts officiels avec la RDC en juin 2015 lors d'un match amical contre le Cameroun. Depuis, il s'est imposé comme l'un des cadres offensifs des Léopards.

À ce jour, l'attaquant compte environ 62 sélections et 21 buts sous le maillot national, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la RDC.

Buteur régulier lors des éliminatoires de la CAN, des phases finales et des qualifications pour la Coupe du monde, Bakambu confirme son statut de leader offensif de la sélection congolaise.

Son but face au Sénégal lors de cette CAN 2025 renforce ses ambitions pour s'imposer comme meilleur buteur de la sélection, en attendant le prochain match qui opposera la RDC au Botswana le 30 décembre 2025, pour le compte de la 3e journée de la phase des groupes.

