Congo-Kinshasa: Présentation d'environ 30 présumés bandits arrêtés à Lubumbashi

Le groupe de recherche et d'investigation criminelle de la police a présenté vendredi 26 decembre à Lubumbashi (Haut-Katanga) une trentaine des présumés criminels et autres délinquants au commissaire provincial de la police. Parmi ces personnes, il y a trois policiers qui sont accusés d'arrêter arbitrairement des gens dans des chambres d'hôtels.

Signalons en outre que la police a saisi plus de 600 cartons d'alcools à forte dose prohibé.

Parmi ces personnes, il y a deux présumés bandits de grand chemin avec comme chef de bande Idriss Mutombo Kalambay, Alias Damso Moda. Ce groupe avait en sa possession un revolver de fabrication artisanale et plusieurs munitions de guerre.

D'après la police, ces personnes ont été mainte fois arrêtées. Cependant, elles ont toujours été relâchées. Elles sont accusées d'avoir cambriolé beaucoup des maisons d'habitation et semé la terreur dans plusieurs villes du Haut-Katanga.

Un autre groupe est celui constitué de trois éléments de la police de la protection de l'enfant et violence sexuelle poursuivis pour tracasserie, extorsion et arrestation arbitraire. Ces policiers sont accusés d'arrêter des personnes dans des chambres d'hôtels sans documents ni mandat.

Il y a aussi un groupe de jeunes délinquants présumés arrêtés par la police au centre-ville de Lubumbashi le jour de Noel. Ces jeunes sont accusés d'avoir volé aux paisibles citoyens des objets de valeur et de l'argent.

Le porte-parole de la police, major Esperanto Bin Mwamba, précise que tous ces présumés criminels seront déférés devant la justice. Selon lui, s'il s'agit des militaires ou policiers, ils sont déférés devant la justice militaire.