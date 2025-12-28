Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable à Kiyungi Ngoy - La population lance un cri d'alarme

Depuis plusieurs semaines, la population de la localité de Kiyungi Ngoy, en territoire de Kibombo (Maniema), fait face à une pénurie d'eau potable. Cette situation complique le quotidien des habitants en cette période, ont indiqué des sources locales samedi 27 décembre.

Ces derniers appellent les autorités et même les organisations humanitaires à les aider en aménageant leurs sources d'eau.

Chaque matin, il s'observe des rassemblements autour des rares puits d'eau encore fonctionnels. Les habitants, en particulier les jeunes filles et les femmes de Kiyungi, bidon à la main, passent parfois plusieurs heures pour s'approvisionner en eau. Certains, malgré le temps perdu, retournent parfois sans avoir même une bouteille d'eau, comme en témoigne une fille rencontrée sur place :

« Je suis venue depuis 5 heures, maintenant nous sommes 14 heures, je n'ai pas encore trouvé de l'eau potable. Ici chez nous à Kiyungi, nous souffrons beaucoup en ce qui concerne l'eau potable ».

Elle demande aux autorités locales, provinciales, aux gens de bonne volonté, même aux ONGD, d'intervenir rapidement pour décanter cette situation.

La localité de Kiyungi Ngoy est située à plus de 20 kilomètres de la commune rurale de Kibombo et dispose de trois sources d'eau potable : Pongo, Kiolo et Kamulima Mbili, qui desservent toute la communauté.

À ce jour, toutes ces sources sont presque sèches et ne parviennent pas à couvrir les besoins en eau potable de la population locale.