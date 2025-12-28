Congo-Kinshasa: Le Service national remet 1600 sacs de farine de maïs aux étudiants de l'UNILU et l'ISP

Les étudiants de l'Université de Lubumbashi (UNILU) et de l'Institut supérieur pédagogique (ISP)/Lubumbashi (Haut-Katanga) ont reçu vendredi 26 décembre 16 000 sacs de farine de maïs de la part du Service national.

Le commandant du Service national, lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, précise que cette dotation est faite sur instruction du Président de la République. Selon lui, cette action sociale vise à soutenir les étudiants durant cette période des festivités de fin d'année.

Au total, 13 000 sacs de farine de maïs ont été remis à l'UNILU et 3000, à l'ISP/Lubumbashi. Selon le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, il s'agit de la production de cette année issue de la ferme du Service national, qui se trouve dans l'inter land du Grand Katanga. Et c'est l'oeuvre des ex-bandits urbains, devenus bâtisseurs, précise-t-il :

« Tant que cette jeunesse aura de l'énergie à donner à la République, nous irons toujours de l'avant. Ces jeunes qu'on appelait autrefois 'Kuluna ou vagabond' ce sont eux qui ont produit. Les gens ont décrié ici, on a pris nos enfants on est allé les tuer, voilà la preuve ».

Les bénéficiaires ont salué ce geste du service national. « Nous exprimons notre profonde gratitude de respect à notre armée, au Service national dans lesquels sont en train d'oeuvrer des jeunes patriotes totalement dévoués à leurs compatriotes que nous sommes et à la patrie notre mère », a affirmé un des étudiants.

Cette dotation présidentielle va s'étendre à d'autres universités et Instituts supérieurs du pays, promet le Service national. Par ailleurs, les lieutenant général Kasongo Kabwik annonce l'ouverture prochaine des cantines pour les étudiants à travers le pays.